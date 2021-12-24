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Orta Doğu'yu karıştıran görüntü! Suudi Arabistan kendi balistik füzelerini inşa ediyor

#Balistik Füze#Suudi Arabistan#Çin
Orta Doğuyu karıştıran görüntü Suudi Arabistan kendi balistik füzelerini inşa ediyor

Yayınlanan uydu görüntüleri, Suudi Arabistan'ın Çin'in yardımıyla kendi balistik füzelerini inşa ettiğini ortaya koydu. Suudi Arabistan'ın tehlikeli hamlesi ABD, Avrupa, İsrail ve Körfez ülkelerini karşı karşıya getirebilir.

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ABD istihbarat teşkilatı, Suudi Arabistan'ın Çin'in yardımıyla aktif olarak kendi balistik füzelerini ürettiğini iddia etti. Gelen uydu görüntüleri ABD'nin iddiasını doğrularken, Suudi Arabistan'ın yeni hamlesi Orta Doğu'da önemli dalgalanmalara neden olabilir.

UYDU GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Suudi Arabistan'ın geçmişte Çin'den balistik füze satın aldığı biliniyor, ancak hiçbir zaman kendi balistik füzesini inşa etmemişti. Uydu görüntüleri, Krallığın şu anda balistik füzeleri en az bir yerde ürettiğini gösteriyor.

Orta Doğuyu karıştıran görüntü Suudi Arabistan kendi balistik füzelerini inşa ediyor

26 Ekim'de çekilen uydu görüntüsü

EN ÖNEMLİ KANIT YANMA ÇUKURU

CNN'in yayınladığı uydu görüntülerini değerlendiren uzmanlar ABD istihbaratı ile uydu görüntülerinin uyuştuğunu belirtti. Görüntülerdeki en önemli kanıt ise tesisin balistik füze üretiminden kalan katı yakıtı atmak için kullandığı 'yanma çukuru'.

Orta Doğuyu karıştıran görüntü Suudi Arabistan kendi balistik füzelerini inşa ediyor

2 Kasım'da çekilen uydu görüntüsü, tesisin balistik füze üretiminden arta kalan katı yakıtı atmak için bir "yanma çukuru" işlettiğini gösteriyor.

TEMEL HEDEF İRAN

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İddiaya göre Suudi Arabistan'ın temel hedefi bölgesel en büyük rakibi olan İran'ın nükleer çalışmaları. Suudi Arabistan kendi balistik füzelerini üretmeye başlarsa Tahran'ın balistik füzeleri bırakmayı kabul etmesi pek de olası değil.

Middlebury Uluslararası Araştırmalar Enstitüsü'nde silah uzmanı ve Profesör Jeffrey Lewis, "Dünya İran'ın balistik füze programına önemli ölçüde odaklanılırken, Suudi Arabistan'ın balistik füzelerin geliştirilmesi ve üretmesi aynı düzeyde dikkat çekmedi" dedi.

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ABD, AVRUPA, İSRAİL VE KÖRFEZ ÜLKELERİ KARŞI KARŞIYA GELEBİLİR

Çin ve Suudi Arabistan arasındaki balistik füze teknolojisi transferini ortaya çıkaran gizli istihbarat bilgileri alan Beyaz Saray durumun ABD, Avrupa, İsrail ve Körfez ülkelerini karşı karşıya getirmesinden endişeli.

ABD'NİN TEPKİSİ MERAK EDİLİYOR

Suudi Arabistan'ın bölgede inşa ettiği balistik füzeler hakkında, menzil ve yük kapasitesi gibi önemli ayrıntılar henüz bilinmiyor. Biden yönetimi Pekin'i iklim, ticaret ve pandemi de dahil olmak üzere birçok yüksek öncelikli politika konularında yeniden devreye sokmaya çalıştığından, ABD'nin konuya ilişkin yanıtı beklenenden daha karmaşık olabilir.

ÇİN DIŞİŞLERİ'NDEN AÇIKLAMA

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Çin Dışişleri Bakanlığı'ndan konuya ilişkin yapılan açıklamada iki ülkenin kapsamlı stratejik ortaklar olduğu ve her alanda dostane işbirliğini sürdürdükleri belirtildi. Açıklamada, "Bu tür bir işbirliği herhangi bir uluslararası hukuku ihlal etmemekte ve kitle imha silahlarının yayılmasını içermemektedir" denildi. 

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