Orta Doğu'yu ateşe atan kritik konuşma: Netanyahu Trump'ı nasıl ikna etti?

ABD merkezli New York Times (NYT), Washington ile Tel Aviv’i İran’a karşı savaşa götüren sürecin perde arkasını çarpıcı ayrıntılarla ortaya koydu. Habere göre, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun Beyaz Saray’da sunduğu plan, ABD yönetiminde derin görüş ayrılıklarına yol açtı.

BEYAZ SARAY’DA KRİTİK ZİRVE: GİZLİ TOPLANTI, BÜYÜK KARAR

11 Şubat’ta Beyaz Saray’da düzenlenen kritik toplantıda Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump ve dar bir danışman grubuna İran’a yönelik kapsamlı bir plan sundu. Görüşmenin, sızıntıları önlemek amacıyla sınırlı katılımla gerçekleştirildiği belirtildi.

Toplantıda Netanyahu’nun, ABD ve İsrail’i bölgesel bir çatışmanın eşiğine getirecek bir sunum yaptığı ifade edildi.

4 AŞAMALI PLAN MASADA

NYT’nin aktardığına göre Netanyahu’nun planı dört ana başlıktan oluştu:

İran dini lideri Ali Hamaney’in ortadan kaldırılması

İran’ın askeri kapasitesinin felç edilmesi

Ülkede halk ayaklanmasının tetiklenmesi

Seküler bir yönetimin kurulması

Plan kapsamında, Irak sınırından İran’a girecek Kürt unsurların kuzeybatıda yeni bir cephe açabileceği ihtimali de gündeme getirildi.

Netanyahu’nun, “Eylemsizliğin riskleri, harekete geçmenin risklerinden daha büyük” diyerek ABD tarafını ikna etmeye çalıştığı aktarıldı.

“BANA UYAR” DEDİ, SÜREÇ HIZLANDI

Sunumun ardından Trump’ın Netanyahu’ya “Bana uyar” dediği belirtildi. Bu ifade, Washington’da İsrail planına yeşil ışık yakıldığı şeklinde yorumlandı.

İsrail tarafı ayrıca, rejim değişikliği sonrası ülkeyi yönetebilecek isimlere ilişkin bir sunum yaptı. Bu isimler arasında, İran’ın son şahının sürgündeki oğlu Rıza Pehlevi de yer aldı.

“REJİM DEĞİŞİKLİĞİ SENARYOSU SAÇMA”

Ertesi gün yalnızca ABD’li yetkililerin katıldığı toplantıda ise tablo değişti. ABD istihbaratı, Netanyahu’nun planını detaylı şekilde analiz etti.

CIA Direktörü John Ratcliffe, rejim değişikliği senaryosunu “saçma" diyerek tek kelimeyle değerlendirdi.

Dışişleri Bakanı Marco Rubio ise bu yorumu daha da sertleştirerek, “Başka bir deyişle, bu tam bir saçmalık” dedi.

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance de İran’da rejim değişikliği ihtimaline ilişkin ciddi endişelerini dile getirdi.

GENERALLERDEN NET MESAJ: ABARTARAK PAZARLIYORLAR

Toplantıda söz alan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Dan Caine, İsrail’in yaklaşımını şu sözlerle değerlendirdi:

“Benim tecrübelerime göre bu, İsrailliler için standart bir prosedürdür. Abartarak pazarlarlar ve planları her zaman iyi geliştirilmiş değildir.”

"ÜCRETSİZ NÜKLEER YAKIT" TEKLİFİ

Habere göre, aynı süreçte Trump’ın özel temsilcisi Steve Witkoff ve Jared Kushner, İran ile dolaylı müzakereler yürüttü.

ABD tarafı, Tahran’a nükleer programdan vazgeçmesi karşılığında “ücretsiz nükleer yakıt” teklif etti. Ancak İranlı yetkililer bu teklifi “onurlarına bir saldırı” olarak nitelendirerek reddetti.

“BENCE BUNU YAPMAMIZ GEREKİYOR”

26 Şubat’ta düzenlenen bir başka kritik toplantıda Trump, danışmanlarının görüşlerini dinledikten sonra kararını açıkladı:

“Bence bunu yapmamız gerekiyor.”

Genelkurmay Başkanı Caine’in verdiği süre dolmadan kısa süre önce Trump, Air Force One’da operasyon emrini verdi:

“Destansı Öfke Operasyonu onaylandı. İptal yok. İyi şanslar.”

BEYAZ SARAY’DA AYRIŞMA, SAHADA YENİ DÖNEM

NYT’nin haberine göre süreç, Trump’ın içgüdüleri ile istihbarat ve bazı üst düzey yetkililerin temkinli yaklaşımı arasındaki gerilimi gözler önüne serdi.

Washington’da yaşanan bu ayrışma, Orta Doğu’da dengeleri değiştiren sürecin en kritik dönüm noktalarından biri olarak değerlendirildi.