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Orta Doğu'da tansiyon yükseldi! 'Gerilimi sonraki seviyeye çıkarmaya hazırız'

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#ABD#Yemen#Husi
Orta Doğuda tansiyon yükseldi Gerilimi sonraki seviyeye çıkarmaya hazırız
Oluşturulma Tarihi: Nisan 19, 2025 09:53

ABD ordusu, Yemen'deki Husi hedeflerine hava saldırısı düzenledi. Saldırı nedeniyle Yemen'de 80 kişi yaşamını yitirirken 150 kişinin yaralandığı bildirildi. Saldırının ardından Husiler, "Gerilimi bir sonraki seviyeye çıkarmaya hazırız" açıklaması yaptı.

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Yemen'in batısındaki Hudeyde kentinde bulunan Ras İsa Limanı'na ABD tarafından düzenlenen hava saldırısında ölenlerin sayısının 80'e, yaralıların sayısı 150'ye yükseldi.

Husi Sağlık Bakanlığı Sözcüsü, kurtarma ekiplerinin hala Kızıldeniz'deki yakıt terminalinde ceset aradığını ve ölü sayısının artabileceğini söyledi.

Husilere bağlı El-Mesire televizyonunda yer alan habere göre, ABD savaş uçakları Yemen kentleri El-Cevf ve Sada'ya hava saldırısı düzenledi.

Orta Doğuda tansiyon yükseldi Gerilimi sonraki seviyeye çıkarmaya hazırız

"GERİLİMİ SONRAKİ SEVİYEYE ÇIKARMAYA HAZIRIZ"

Husilerin silahlı kanadının sözcüsü Yahya Seri yaptığı açıklamada, "ABD askeri yığınağı ve ülkemize karşı devam eden saldırılar, yalnızca daha fazla karşı saldırı, operasyonlar, çatışmalara yol açacaktır" dedi.

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Açıklamada, “Yemen, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırısı durana ve kuşatma kaldırılana kadar Filistin halkına destek operasyonlarını sürdürmekten geri durmayacaktır” denildi.

ABD'nin düzenlediği saldırının gerilimi sadece tırmandırdığı belirtilen açıklamada, "Washington ile gerilimi bir sonraki seviyeye çıkarmaya hazırız" ifadesi yer aldı.

Orta Doğuda tansiyon yükseldi Gerilimi sonraki seviyeye çıkarmaya hazırız

ABD: YEMEN HALKINA ZARAR VERMEYİ AMAÇLAMIYORDU

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), Ras İsa limanına yönelik saldırıların Husilerin gelirlerini kesmeyi amaçladığını ve limanın grubun yasadışı kazanç kaynağı olarak kullanıldığını belirtti.

CENTCOM'dan yapılan açıklamada, “Bu saldırıların amacı, sömürmeye devam eden ve vatandaşlarına büyük acılar yaşatan Husilerin ekonomik güç kaynağını azaltmaktı. Bu saldırı, Yemen halkına zarar vermeyi amaçlamıyordu” denildi.

ABD Bakanı Donald Trump, 15 Mart'ta orduya İsrail bağlantılı gemilere saldırılar düzenleyen Husilere yönelik askeri operasyon emri vermişti.

Husiler saldırılara son vermediği sürece saldırıların durdurmayacağını ifade eden Trump, "Husilerin ABD gemilerine yönelik saldırılarına müsamaha gösterilmeyecektir. Hedefimize ulaşana kadar ezici bir ölümcül güç kullanacağız" açıklamasını yapmıştı.

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#ABD#Yemen#Husi

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