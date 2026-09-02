Orta Doğu'da tansiyon yeniden yükseldi! ABD saldırdı: İran'dan füzeli yanıt... Trump'tan dikkat çeken Hürmüz mesajı

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ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran'da Devrim Muhafızları Ordusu'na ait hedeflere yönelik başlatılan saldırı dalgasının tamamlandığını açıkladı. Saldırılarda hava savunma tesisleri, radar sistemleri, deniz unsurları, mayın döşeme kapasitesi ve iletişim tesislerinin hedef alındığı bildirildi.

CENTCOM'un ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, Orta Doğu'da 50 binden fazla ABD askeri personelinin faaliyet gösterdiği belirtildi.

Saldırıların, İran'ın Hürmüz Boğazı'nda ticari gemilere ve bölgedeki ABD personeline yönelik "saldırı girişimleri" gerekçesiyle başlatıldığı kaydedildi.

HÜRMÜZGAN'DA ELEKTRİK ŞEBEKESİ HASAR GÖRDÜ

İran Elektrik Üretim ve Dağıtım Şirketi Genel Müdürü Muhammed Elahdad, Hürmüzgan eyaletindeki elektrik şebekesinin bazı noktalarının ABD ordusunun saldırılarında zarar gördüğünü açıkladı.

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Mehr Haber Ajansına konuşan Elahdad, saldırılar nedeniyle Kiş Adası'nın bazı noktaları ile Sirik'te elektrik kesintileri yaşandığını belirtti. Ekiplerin hasar gören şebekeleri onarmak için çalışmalarını sürdürdüğünü ifade eden Elahdad, "Umarız bir saatten kısa süre içinde hasar gören şebekeler onarılır ve bu bölgelerde elektriksiz kalan abonelerin elektriği yeniden sağlanır." dedi.

Hürmüzgan Vali Yardımcısı Ahmed Nefisi,

ABD'nin Sirik'e bağlı Kuheştek kentinde düğün töreninin düzenlendiği bir konutu vurduğunu açıkladı. Nefisi, ilk belirlemelere göre saldırıda en az 4 kişinin hayatını kaybettiğini, 68 kişinin yaralandığını bildirdi. Huzistan bölgesinde ise 7 kişinin öldüğü, 8 kişinin yaralandığı belirtildi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD'ye ait MQ-9 tipi insansız hava aracını (İHA) düşürdüğünü duyurdu. Açıklamada, ABD'nin saldırılarının "Hürmüz Boğazı'nın kilidini daha da sıkılaştırdığı" tehdidine yer verildi.

HUZİSTAN'DA 7 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

ABD'nin İran'a yönelik füze saldırılarında Huzistan eyaletinde 7 kişinin hayatını kaybettiği, 8 kişinin yaralandığı bildirildi.

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İran resmi haber ajansı IRNA'ya konuşan Huzistan Vali Yardımcısı Veliullah Hayati, eyalette 3 noktaya düzenlenen füze saldırılarında 7 kişinin öldüğünü, 8 kişinin yaralandığını söyledi.

Hayati, saldırıların Huzistan'daki Ahvaz ve Ağacari kentleri çevresindeki bölgelere yönelik gerçekleştirildiğini kaydetti.

TRUMP'TAN İRAN'A DİKKAT ÇEKEN MESAJ

Bölgede karşılıklı saldırılar sürerken ABD Başkanı Donald Trump'tan da dikkat çeken bir açıklama geldi.

Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, ABC'nin haberinin aksine ABD'nin İran'ı müzakere masasına dönmeye zorlamaya çalışmadığını belirtti. İran'ın "değersiz" gördüğü bir anlaşmayı imzalayıp imzalamamasını önemsemediğini ifade eden Trump, "Hürmüz Boğazı'nın neredeyse tamamen kontrolümüz altında olduğu ve İran ekonomisinin tamamen çöktüğü mevcut durumu çok daha fazla seviyorum" ifadelerini kullandı.

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İran'ın kaçınılmaz sona doğru ilerlediğini öne süren Trump, "İran halkı ne zaman ayaklanıp savaşacak?" diye sordu.

Bölgede ABD ve İran arasında karşılıklı saldırıların devam etmesi, Orta Doğu'daki gerilimin daha da tırmanacağı yönündeki endişeleri artırdı.

İRAN'DAN ABD'YE MİSİLLEME

ABD'nin saldırılarının ardından İran, füze ve insansız hava araçlarıyla (İHA) karşılık verdiğini duyurdu. İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD'nin saldırılarına misilleme olarak bölgede bulunan Amerikan üslerinin hedef alındığını açıkladı.

İran tarafından yapılan açıklamalarda, Irak'ın Erbil kentindeki ABD üslerine füze ve İHA saldırıları düzenlendiği, bazı tesis ve ekipmanların imha edildiği öne sürüldü.

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Devrim Muhafızları, saldırılarda ABD ordusuna ait bir bakım merkezi ile teknik ekipman depolarının imha edildiğini ve üs içerisindeki bir casus balonunun yönlendirme sisteminin vurulduğunu iddia etti. Ayrıca yakıt depolarının ateşe verildiği ve bazı ABD askerlerinin öldürüldüğü ileri sürüldü.

İran basını, Hürmüz Boğazı üzerindeki Keşm Adası, Sirik şehri, stratejik liman kenti Bender Abbas, güney kıyılarındaki Asuliye, Çabahar ve Kunarek'te patlama sesleri duyulduğunu belirtti. Kirman eyaletindeki Ciroft Havaalanı'nın hedef alındığı bildirildi.

İran Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada da "ABD ordusu bölgede saldırganlığını sürdürmekte ne kadar ısrar ederse, daha büyük ve ağır kayıplara katlanmak zorunda kalacaktır." ifadelerine yer verildi.

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BAHREYN'DEKİ ABD ÜSSÜ HEDEF ALINDI

İran Ordusu da ülkenin güneyindeki bölgelere yönelik saldırılara karşılık olarak Bahreyn'deki Şeyh İsa Hava Üssü'nde bulunan ABD'ye ait radar tesisleri ile ABD askerlerinin toplandığı merkezlerin kamikaze İHA'larla hedef alındığını bildirdi.

İran Ordusu Halkla İlişkiler Biriminden yapılan açıklamada, saldırının "Şimşek" operasyonunun 29. aşaması kapsamında gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada, "İran İslam Cumhuriyeti Ordusu, Bahreyn'de Şeyh İsa Hava Üssü'ndeki radar tesislerini ve ABD'li terörist güçlerin toplandığı merkezleri yoğun imha edici İHA saldırılarıyla hedef aldı." ifadelerine yer verildi.

Şeyh İsa Hava Üssü'nün Basra Körfezi'ndeki önemli ABD üslerinden biri olduğu belirtilen açıklamada, üssün helikopter ve İHA parçalarının bakım ve onarımının yapıldığı merkezlerden biri olduğu, ayrıca keşif uçaklarına ev sahipliği yaptığı kaydedildi.

ÜRDÜN'DE SİRENLER DEVREYE GİRDİ

İran'ın ABD saldırılarına karşı misilleme başlattığını duyurmasının ardından Ürdün'ün Akabe ve Mafrak kentlerinde sirenler çaldı.

Bölge sakinleri, İran'ın karşı saldırısının ardından Mafrak'ta cep telefonlarına füze ve şarapnel parçalarına karşı dikkatli olunması yönünde uyarı mesajı gönderildiğini belirtti.

Ürdün devlet televizyonu El-Memleke de İran'ın karşı saldırısının ardından Akabe ve Mafrak'ta sirenlerin devreye girdiğini aktardı. Akabe Valiliği ise daha sonra yaptığı açıklamada, "tehlikenin sona erdiğini" duyurdu.

KUVEYT VE BAHREYN'DE HAVA SAVUNMASI AKTİF HALE GETİRİLDİ

Kuveyt, İran'dan füze ve İHA'larla düzenlenen saldırılara karşı hava savunma sistemlerinin devreye girdiğini açıkladı.

Kuveyt ordusundan yapılan açıklamada, İran'dan füze ve İHA saldırıları gerçekleştirildiği, hava savunma sistemlerinin saldırılara karşı koymak üzere devreye girmesi nedeniyle bölgede patlama seslerinin duyulduğu belirtildi. Halka, yetkililerin güvenlik ve emniyet talimatlarına uyma çağrısı yapıldı.

Bahreyn de İran'dan gönderilen İHA'lara karşı hava savunma sistemlerinin müdahalede bulunduğunu duyurdu. Bahreyn Haber Ajansı BNA'nın aktardığı açıklamada, saldırıların engellendiği ve hava savunma sistemlerinin ülkenin güvenliğini korumak amacıyla yüksek alarm seviyesinde tutulduğu belirtildi.

"VAHŞİ SUÇLARA KARARLILIKLA YANIT VERECEĞİZ"

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ABD’nin son saldırılarında İran’ın Sirik kenti yakınlarında düzenlenen düğün etkinliğini hedef almasına sert tepki gösterdi.

Kuhestak bölgesindeki bir eve düzenlenen ve çok sayıda kişinin ölümüne ya da yaralanmasına yol açan saldırının ABD’nin kabarık zulüm siciline eklendiğini vurgulayan Bekayi, "Bu vahşet, daha önce Minab, Lamerd, Keşm ve diğer yerlerde yaşanan zulüm zincirinden ya da aldatıcı gerekçelerle kılıfına uydurulan askeri saldırılardan ayrı düşünülemez" dedi.

Bombaların kendisinden çok, sivil hedeflere yönelik bombardımanların normalleştirilmesinin tehlikeli olduğunu vurgulayan Bekayi, "Sessizlikten daha tehlikeli olan ise sessizliğe meşruiyet kazandırılmasıdır" değerlendirmesinde bulundu.