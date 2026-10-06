Orta Doğu'da sıcak saatler! 'Çifte cehennem' kapıda mı? 'Tüm Akdeniz yanacak'

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Orta Doğu'da, ABD ve İsrail ortaklığındaki İran'a yönelik saldırı hazırlığı iddiaları ile Yemen'de yaşanan çatışmalar nedeniyle gerilim yeniden tırmandı. İsrail'in İran'a yönelik yeni bir saldırı planını tamamladığı öne sürülürken, Suudi Arabistan'ın Husilere karşı operasyon hazırlığında olduğu ve ABD'nin Riyad'a istihbarat desteği verdiği iddia edildi. Kızıldeniz'den Hürmüz Boğazı'na kadar tansiyonun arttığı bölgede yaşanan peş peşe kritik gelişmeler, "Çifte cehennem"in ayak sesleri olarak yorumlandı.

İSRAİL'İN İRAN'A YENİ SALDIRI PLANI İDDİASI

Yunanistan merkezli Banking News'in haberine göre, İran'a yönelik yeni saldırılar için hazırlık yapan İsrail, planını tamamladı.

İran tarafı ise olası yeni bir saldırıya çok sert karşılık vereceklerini açıkladı. Açıklamada, İsrail'in saldırması halinde çatışmanın bölgeye yayılabileceği uyarısı yapıldı.

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Açıklamada, "Eğer bize saldırırlarsa, her şeye vuracağız. Tüm Basra Körfezi ve Akdeniz yanacak" ifadesi yer aldı.

İran Ordusu Sözcüsü Tuğgeneral Muhammed Ekreminiya, yeni askeri teçhizat stoğuna sahip olduklarını söyledi ve "Savunma ve saldırı teçhizatlarımız, uygun zamanda kullanılacaktır" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump ise İran ile müzakereye açık olduğunu aktardı. Ancak İran'ın, denizcilik kurallarına uymadığını öne sürerek Hürmüz Boğazı'ndaki bazı tankerlere müdahale ettiği iddia edildi.

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, İran'a yönelik uygulanan "ekonomik izolasyon" baskısının olumlu sonuç verdiğini öne sürdü ve İran riyalinin tarihinin en düşük seviyesine gerilediğini savundu.

SUUDİ ARABİSTAN'DAN OPERASYON HAZIRLIĞI

Yemen'de, Suudi Arabistan ile İran destekli Husiler arasındaki çatışmalar da şiddetlendi. Suudi Arabistan'ın, Husilerin kontrolündeki bölgeleri geri almak için geniş kapsamlı bir askeri operasyon planladığı iddia edildi. Operasyonun, Suudi Arabistan'ın hava desteğiyle Yemen hükümeti tarafından yürütüleceği öne sürüldü. Washington'ın Riyad'a istihbarat desteği sağladığı kaydedildi.

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New York Times'ın haberine göre, 200'den fazla ABD'li istihbarat ve askeri analist Suudi Arabistan'daki komuta merkezlerinde görev yapmaya başladı. ABD'nin gönderdiği 200'den fazla personelin, Suudi Arabistan'ın da destek verdiği Yemen güçlerine istihbarat analizi ve hedef belirleme konusunda destek verdiği bildirildi. ABD'nin ayrıca Suudi operasyonlarına havadan yakıt ikmali desteği sağladığı aktarıldı.

Husiler ise Suudi Arabistan'daki bazı stratejik noktaları hedef aldıklarını açıkladı. Husilere ait El-Mesira televizyonunda yer alan haberlerde, Riyad'daki Kral Halid Havalimanı başta olmak üzere bir Aramco tesisi, Abha Uluslararası Havaalanı, Hamis Muşayt Hava Üssü ve ülkenin güneyindeki bazı noktalar hedef alındı. Husiler, saldırıların Suudi öncülüğündeki güçlerin Yemen'deki operasyonlarına misilleme olduğunu savundu.

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ABD HELİKOPTERİ KIZILDENİZ'DE RADARDAN KAYBOLDU

ABD Donanması'na ait Sikorsky MH-60R Seahawk helikopteri, Suudi Arabistan'ın batı kıyısı yakınlarında Kızıldeniz üzerinde acil durum ilan ettikten sonra kamuya açık uçuş takip sistemlerinden kayboldu.

Helikopterin Yanbu yakınlarında uçtuğu ve acil durum ilan ettiği bildirildi. Uçuş verilerinin daha sonra kesildiği görüldü.

ABD makamları olayın nedeni ve mürettebatın durumuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapmadı. Helikopterin düştüğüne ilişkin iddialar da resmi olarak doğrulanmadı.

TRUMP'IN GÜVENLİK EKİBİ İRAN VE YEMEN'İ GÖRÜŞTÜ

Axios'a göre ABD Başkan Yardımcısı JD Vance liderliğindeki üst düzey güvenlik ve askeri yetkililer, İran'daki krizi ve Yemen'deki çatışmaları görüştü.

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Toplantıda İran'a yönelik askeri operasyonların yeniden başlatılması ve ABD'nin Suudi Arabistan'ın Husilere yönelik olası operasyonuna destek verip vermeyeceği değerlendirildi.