Orta Doğu'da KAAN ve TOLGA rüzgarı: Türkiye'den Doğu Akdeniz'de dengeleri değiştirecek hamleler

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Türkiye, savunma sanayisi ihracatını genişletmek ve Mısır ile askeri işbirliğini güçlendirmek amacıyla El Alamein Uluslararası Havacılık Fuarı'na geniş bir katılımla damga vurdu. Mısır Savunma Bakanlığı'na göre salı gününden perşembe gününe kadar sürecek olan etkinlik, 50 ülkeden 250'den fazla katılımcıyı ağırlıyor. Afrika ve Orta Doğu'nun en büyük havacılık ve uzay organizasyonlarından biri olarak öne çıkan fuarda yaklaşık 12 bin ziyaretçi, 100'den fazla uçak ve 50'den fazla hava gösterisi gerçekleştiriliyor.

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Türkiye, fuarda TUSAŞ, ASELSAN ve MKE ile temsil edildi. Dünya basını, Türk sistemleri arasında yerli olarak geliştirilen yeni nesil savaş uçağı KAAN'ın da bulunduğuna dikkat çekti. MKE ise insansız hava araçları, seyir füzeleri ve alçak irtifa hava tehditlerini tespit edip etkisiz hale getirmek üzere tasarlanan yerli TOLGA kısa menzilli hava savunma sistemini sergiledi. ASELSAN da radar, hava savunma, elektronik savaş, iletişim ve hassas güdümlü silahlar dahil en yeni teknolojileriyle fuarda yer aldı.

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KAAN'DA İŞBİRLİĞİ OLASILILIĞI: 'YENİ BİR İTTİFAKIN TEMELLERİ ATILDI'

Al Monitor'un haberine göre, Ankara ve Kahire, Mısır'ın Türkiye'nin KAAN beşinci nesil savaş uçağı programına potansiyel katılımını, olası ortak üretimi de içerecek şekilde araştırıyor. Bölgenin en büyük silahlı kuvvetlerinden birine sahip olan Mısır, Türk savunma şirketleri için potansiyel olarak önemli bir pazar olabilir. Türkiye'nin projeleri, doğrudan satışların yanı sıra ortak üretim ve teknoloji transferi fırsatları da sunuyor. Türkiye'nin savunma sanayisi alanındaki yatırımlarıyla Mısır ile yakın işbirliği kurduğuna dikkat çekilen haberde, olası bir yeni ittifak için de temellerin atıldığı kaydedildi.

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Türkiye ve Mısır arasındaki askeri işbirliği, iki ülkenin Doğu Akdeniz'de 13 yıl sonra ilk ortak deniz tatbikatını gerçekleştirdiği Eylül 2025'te ivme kazandı. En son olarak temmuz ayında Mısır ve Türk kuvvetleri, Türk özel kuvvetleri ile Mısır'ın hava indirme ve özel kuvvetlerini bir araya getiren Altın Kartal 2026 tatbikatını Mısır'da gerçekleştirmişti. Türkiye Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Mısırlı mevkidaşı Aşraf Salem Zaher, Zaher'in 13 Temmuz'da Ankara'ya yaptığı ziyaret sırasında savunma işbirliğine ilişkin bir niyet mektubu imzalamıştı.

Türk savaş uçaklarının El Alamein Fuarı'ndaki gösterisi

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"DOĞU AKDENİZ'DE DENGELEYİCİ UNSUR OLABİLİR"

Haberde, Doğu Akdeniz'in önemli bir gücü olan Ankara'nın, Kahire ile daha yakın güvenlik koordinasyonu sağlayarak bölgedeki Yunanistan, İsrail ve GKRY arasındaki derinleşen askeri işbirliğine karşı denge oluşturabileceği kaydedildi. Üç ülke, aralık ayında Lefkoşa'da ortak tatbikatlar, özel kuvvetler eğitimi ve daha fazla operasyonel koordinasyon yoluyla askeri işbirliğini genişletmek için ortak bir eylem planı imzalamıştı.

TOLGA HAVA SAVUNMA SİSTEMİNE KÖRFEZ'DEN YOĞUN TALEP

MKE'nin geliştirdiği TOLGA kısa menzilli hava savunma sistemi, fuarın dikkat çeken ürünleri arasında yer aldı. Sistem, 35 milimetre top ve lazer güdümlü önleme sistemine sahip katmanlı bir yapı sunuyor. Orta, küçük ve mikro dronları ortadan kaldırmak üzere tasarlanan TOLGA, askeri üsler, hava üsleri, deniz üsleri ve petrol üretim sahaları gibi kritik altyapıyı koruyabiliyor.

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Breaking Defense'e bu yılın başlarında bir demeç veren MKE'nin Orta Doğu ve Afrika bölge yöneticisi Ersin Kandur, İran'daki çatışmanın başlamasından bu yana şirketin Körfez ülkelerinden hava savunma sistemlerine "artan talep" gördüğünü belirtmişti. Kandur, ABD, İsrail ve İran arasındaki çatışmanın başlangıcından bu yana ürünlerine olan ilginin çok arttığını vurgulayarak, çatışma öncesine kıyasla "beş kat fazla" talep olduğunu kaydetmişti.

MKE, AFRİKA'DAKİ İLK ŞİRKETİNİ KAHİRE'DE KURDU

MKE, fuar kapsamında Mısır'da Zafer adını taşıyan ilk şirketini açtığını duyurdu. Şirket, bu girişimin Mısırlı firmalarla ortak girişimler kurmayı kolaylaştıracağını açıkladı.

Mısır ile Türkiye arasında dost ve müttefik olarak çok değerli bağlar olduğunu vurgulayan Keleş, "Mısır müşterek tarihi bağlarımızın olduğu, müşterek dinimizin olduğu ve politik olarak da çok yakınlık duyduğumuz bir ülke. Dolayısıyla Mısır'la bir şey yapıyor olmak bizim için çok kıymetli." diye konuştu.

'PAZAR DEĞİL ORTAK'

Keleş, MKE'nin Mısır'ı bir "pazar" olarak görmekten ziyade, "ortak işler yapmak" için odaklandığını belirterek, "Buradan hemen önce Saraybosna'daydık. Hatta Saraybosna'da şöyle de bir güzellik oldu. Saraybosna'da ilk defa bir savunma sanayi fuarı yapıldı ve o ilk fuarın ilk sözleşmesini biz Mısır'la yaptık. Hemen akabinde de buraya denk geldi takvim olarak. Hemen arkasından çıktık buraya geldik." dedi.

Keleş, birden fazla ülke ile ihracatın yanı sıra ortak üretim mekanizmaları için de görüştüklerini belirterek, "Daha önce bahsetmiştik Kanada'da joint ventureler kuruyoruz. Oradaki süreçler devam ediyor. Şimdi buranın hemen arkasından Amerika Birleşik Devletleri'ne gideceğiz. Amerika Birleşik Devletleri'nde birtakım yatırımları konuşuyor olacağız. Uzak Asya, Malezya, Endonezya oralarda ciddi altyapılar oluşuyor ki Malezya'da bir ihaleye girdik. O girmiş olduğumuz ihale kapsamında orada lokalizasyon konusu da var. Dolayısıyla lokalizasyon anlamında da bir şey yapıyor olacağız." ifadelerini kullandı.

FUARA RUSYA VE ÇİN DE KATILDI

Rusya'nın devlet savunma şirketi Rostec'e göre, Türkiye'nin yanı sıra Rusya da hava gösterisinde önemli bir varlık gösterdi. Moskova, etkinliği Sukhoi Su-57E de dahil olmak üzere en yeni ihracata yönelik uçaklarından bazılarını sergilemek için kullandı. Mısır Savunma Bakanlığı'na göre, Çin'e ait savunma şirketleri de hava gösterisine katıldı. Çin Savunma Bakanlığı, ülkenin hava gösterisine Halk Kurtuluş Ordusu Hava Kuvvetleri'ne ait savaş uçakları, havadan erken uyarı uçakları, yakıt ikmal uçakları ve helikopterler de dahil olmak üzere bir askeri havacılık birliği gönderdiğini belirtti.