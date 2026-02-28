Orta Doğu diken üstünde: İran bölgedeki ABD üslerini vuruyor! Katar, BAE ve Bahreyn'de patlama sesleri

Haberin Devamı

İran, ABD ve İsrail'in saldırılarına karşılık bölgedeki tüm ABD üslerine saldırılar başlattığını bildirdi. İran'ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansına göre İran, ABD ve İsrail'in saldırılarına karşı bölgedeki ABD üslerine saldırılar başlattı. Bölgedeki tüm ABD üsleri ve çıkarlarının İran füzeleri tarafından hedef alındığı bildirildi. Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Katar ve Ürdün gibi ülkelerde eş zamanlı ABD üslerinin hedef alındığı kaydedildi.

KATAR'DAN HALKA UYARI: ASKERİ ÜSLERDEN UZAK DURUN

Katar, mobil cihazlar üzerinden bir uyarı yayınlayarak halka evde kalmaları ve askeri üslerden uzak durmalarını tavsiye etti.

Öte yandan Katar, savunma sistemleriyle hava sahasında İran kaynaklı bir füzeyi etkisiz hale getirdiğini duyurdu.

Katar Savunma Bakanlığı yetkilisi, Al Jazeera kanalına yaptığı açıklamada, İran menşeli bir füzenin Patriot hava savunma sistemiyle, hava sahasında, etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Öten yandan, ABD’nin Katar Büyükelçiliği, tüm personel için “sığınakta kal, güvenli alanda kal” uygulaması başlattı ve Katar’daki Amerikalılara da aynı şekilde hareket etmelerini tavsiye etti.

Büyükelçilik yaptığı yazılı açıklamada, vatandaşlarına güvenli bir konum bulmalarını; yiyecek, su, ilaç ve diğer temel ihtiyaçlarını yanlarında bulundurmayı, gösterilerden uzak durmayı ve çevrelerinden haberdar olmayı önerdi.

Açıklamada ayrıca yerel medyayı takip ederek gelişmelere göre planlarını güncellemeleri, telefonlarını şarjlı tutmaları ve aileleri ile iletişim halinde olmaları istendi.

ABD vatandaşlarına, Katar’daki güvenlik durumuna ilişkin en güncel bilgileri almak için "Smart Traveler Enrollment Program" (STEP) programına kayıt olmaları tavsiyesinde bulundu.



RİYAD, ABU DABİ VE KUVEYT'TE PATLAMLAR

Al Jazeera'da yer alan bilgilere göre, Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'den şiddetli bir patlama sesi duyuldu.

Kuveyt'te de patlama sesleri duyuldu, Al Jazeera bölgede sirenlerin duyulduğunu bildirdi.



AFP muhabirlerinin aktardığı bilgilere göre, Riyad'da yüksek şiddetli patlamalar duyuldu

ÜRDÜN'ÜN BAŞKENTİ AMMAN'DA SİREN SESLERİ

Ürdün'ün başkenti Amman’da, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik bir dizi saldırı başlatmasının ardından siren sesleri duyuldu.

Amman’daki Kamu Güvenliği Müdürlüğü, “Sirenlerin anlamı şu şekilde olacaktır: Aralıklı üç siren bir tehdit olduğunu, tek siren ise tehdidin geçtiğini ifade eder” açıklamasında bulundu.

Müdürlük ayrıca yaptığı açıklamada, “Üç siren sesini duyduğunuzda bulunduğunuz yerde kalmanız ve hareket etmemeniz tavsiye edilir. Ev dışında bulunuyorsanız, tehdit geçene kadar en yakın binaya sığınmalısınız” ifadelerine yer verdi.

BAHREYN'DEKİ ABD DONANMA ÜSSÜ VURULDU

İran'ın füze saldırılarında Bahreyn'deki ABD donanma üssünün vurulduğu duyuruldu.

İran'ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansına göre, İran'ın ABD ve İsrail'in saldırılarına karşılık başlattığı balistik füze saldırıları kapsamında Bahreyn'deki ABD donanması üssü vuruldu.



Yayımlanan görüntülerde üssün üzerinden yoğun dumanlar yükseldiği görüldü.

Bahreyn İçişleri Bakanlığı, gelişmelerin ardından yaptığı açıklamada, "kamu güvenliğini korumak ve ilgili yetkililerin yolları kullanabilmesini sağlamak amacıyla, vatandaşlarımızı ana yolları yalnızca gerekli durumlarda kullanmaya çağırıyoruz" ifadelerini kullandı.

IRAK VE KUVEYT UÇUŞLARI DURDURDU

Irak ve Kuveyt, İsrail ve ABD’nin İran’a yönelik saldırıları sonrası ülke hava sahalarını kapatarak İran’a tüm uçuşları durdurdu.

Irak resmi ajansı INA'ya göre, Irak Ulaştırma Bakanlığı, bugün ülke hava sahasının kapatıldığını açıkladı.

Bakanlık Sözcüsü Meysem es-Safi, “Tüm Irak hava sahası uçuşlara kapatıldı ve öncesinde tüm hava trafiği boşaltıldı.” ifadelerini kullandı.

Kuveyt resmi ajansı KUNA'nın haberine göre de Kuveyt Sivil Havacılık Otoritesi, İran’a yapılan tüm uçuşların durdurulğunu ve iptal edildiğini bildirdi.

Sözcü Abdullah er-Racihi, kararın bölgedeki mevcut durum ve İran hava sahasının tamamen kapalı olmasına bağlı olarak alındığını belirtti.

ABD VE İSRAİL'İN İRAN'A YÖNELİK SALDIRILARI

İran ile ABD arasındaki müzakere süreci devam ederken İsrail ve ABD sabah saatlerinde İran'a ortak saldırılar düzenledi.

İsrail Savunma Bakanlığı, İsrail’in İran’a “önleyici saldırı” başlattığını duyurdu. Daha sonra ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik "büyük bir operasyon" başlattıklarını açıkladı.

Saldırılar kapsamında başkent Tahran, İsfahan, Kum, Kerec, Tebriz, Buşehr ve Kirmanşah, İlam kentleri hedef alındı.

İsrail ve İran, hava sahasını kapatırken İsrail genelinde olağanüstü hal ilan edildi, sirenler çalındı ve İran'ın karşı saldırıları öncesinde halkı sığınaklara yönlendiren uyarılar yapıldı.

İran ordusu, ABD ve İsrail'in saldırılarına karşılık İsrail'e onlarca balistik füze ile insansız hava araçlarıyla karşı saldırılar başlattığını duyurdu.