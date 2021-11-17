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Orta Avrupa'da Kovid-19 vakaları artıyor

#Koronavirüs#Kovid-19#Orta Avrupa
Orta Avrupada Kovid-19 vakaları artıyor

Orta Avrupa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının dördüncü dalgası etkili olurken, özellikle Avusturya ve Çekya'da günlük vaka sayıları en yüksek seviyelere ulaştı.

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Yaklaşık 38 milyon nüfusa sahip Polonya'da son 24 saatte 24 bin 239 yeni vaka görüldü.

Toplam vaka sayısının 3 milyon 254 bin 875'e ulaştığı Polonya'da virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 463 artarak 79 bin 624'e çıktı.

ÇEKYA

Çekya'da son 24 saatte 22 bin 478 yeni vaka görülürken, uzmanlar bunun ülkede salgının görüldüğü Mart 2020'den bu yana en yüksek sayı olduğunu vurguladı.

Toplam vaka sayısının 1 milyon 930 bin 214'e çıktığı ülkede, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 27 artışla 31 bin 709'a yükseldi.

AVUSTURYA

Avusturya Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 14 bin 416 yeni vaka tespit edildi. Bakanlık bunun bugüne kadarki en yüksek sayı olduğuna işaret etti.

Ülkede toplam vaka sayısı 996 bin 320'ye, can kaybı ise 41 artarak 11 bin 848'e çıktı.

MACARİSTAN

Salgının etkili olduğu bir başka Orta Avrupa ülkesi Macaristan'da ise son 24 saatte 10 bin 265 yeni vaka görüldü.

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Bugüne kadar 976 bin 432 vakanın tespit edildiği ülkede, hayatını kaybedenlerin sayısı 178 artışla 32 bin 514'e yükseldi.

9,7 milyon nüfusa sahip Macaristan'da, 6 milyon 8 bin kişiye 1. doz, 5 milyon 780 bin kişiye 2. doz, 1 milyon 668 bin kişiye ise 3. doz Kovid-19 aşısı uygulandı.

SLOVAKYA

Slovakya'da ise son 24 saatte 8 bin 342 yeni vaka tespit edildi.

Toplam vaka sayısı 578 bin 208'e, hayatını kaybedenlerin sayısı 43 artışla 13 bin 678'e çıktı.

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#Koronavirüs#Kovid-19#Orta Avrupa

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