Orta Avrupa’da casusluk krizi

ÇEK Cumhuriyeti yönetimi, casusluk ve sabotaj faaliyetlerinde bulundukları gerekçesiyle 18 Rus diplomatı sınır dışı etme kararı aldı. Prag’ın attığı bu adıma Moskova’dan tepki gecikmedi.

Çek diplomatların sınır dışı edilmesi kararı, önceki gün Çek Cumhuriyeti Başbakanı Andrey Babiş ile aynı zamanda Dışişleri Bakanlığı görevini yürüten İçişleri Bakanı Yan Gamaçek tarafından düzenlenen basın toplantısında duyuruldu. Açıklamada ülkede 2014’te düzenlenen sabotajdan sorumlu kişiler olarak, daha sonra 2018 yılında İngiltere’de eski Rus ajan Sergey Skripal ve kızı Yuliya’yı zehirledikleri iddia edilen Aleksander Petrov ile Ruslan Boshirov ikilisine işaret edildi.

ZİYARET İPTAL EDİLDİ

Rusya ile diplomatik krizin sıradan bir casusluk meselesi olmadığına işaret eden Gamaçek, “Çek istihbaratıyla güvenlik güçlerinin esaslı araştırmaları 2014 yılında Vrebetitse yerleşim biriminde iki sivilin ölümüne yol açan askeri mühimmat deposundaki patlamanın arkasında Rus askeri istihbaratı GRU elemanlarının olduğu kanıtlamıştır” dedi. Toplantıda ayrıca Başbakan Babiş’in 19 Nisan’da Moskova’ya planladığı ziyaretin iptal edildiği de açıklandı.

RUSYA’DAN KARŞI HAMLE

Çek Cumhuriyeti’nin hamlesine kısa sürede Moskova’dan misilleme geldi. Rusya Dışişleri Bakanlığı, Çek Cumhuriyeti büyükelçisinin gelişmeler hakkında bilgi almak üzere bakanlığa çağırıldığını açıklamasının hemen ardından, büyükelçilik çalışanı 20 Çek diplomatın ülkede ‘istenmeyen kişi’ ilan edildiğini duyurdu. Rus Dışişleri’nden yapılan açıklamada, ilgili Çek diplomatlara Moskova’dan ayrılmaları için 24 saat mühlet verildiği ve “Çek makamlarının Prag’daki Rus diplomatik misyonunun personeline yönelik düşmanca davranışının kararlı bir şekilde protesto edildiği” belirtildi. Öte yandan ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, “ABD’nin, Rusya’nın Çek topraklarındaki yıkıcı eylemlerine karşı Çek Cumhuriyeti’nin yanında yer aldığını” açıkladı.

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