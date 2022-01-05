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Orta Avrupa alarm veriyor...Bir günde 800 binden fazla vaka

#AVRUPA#Koronavirüs#Omicron
Orta Avrupa alarm veriyor...Bir günde 800 binden fazla vaka

Orta Avrupa’da vaka sayıları artış göstermeye devam ediyor. Özellikle Fransa ve İngiltere de günlük vaka sayıları 200 bini geçti. Bölgedeki 5 ülkede toplam can kaybı ise 1100’ün üzerine çıktı.

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Yayınlanan son verilere göre Fransa’da son 24 saatte 271 bin 686 vaka tespit edilirken, 351 kişi hayatını kaybetti. İngiltere’de 218 bin 724 kişide Covid-19 tespit edilirken, 48 kişi yaşamını yitirdi. Almanya’da 43 bin 890 kişide virüs tespit edildi, 397 kişi hayatını kaybetti.

İtalya ve İspanya’da ise günlük vaka sayıları 100 binin üzerine çıktı. İspanya’da 117 bin 775 kişide virüs tespit edilirken, 116 kişi hayatını kaybetti. İtalya’da ise 170 bin 884 kişide Covid-19 tespit edildi, 222 kişi de yaşamını yitirdi.

5 ÜLKEDE TOPLAM GÜNLÜK VAKA 822 BİN VAKA

Fransa, İngiltere, Almanya, İspanya ve İtalya’da bir günde tespit edilen toplam vaka sayısı 822 bin 919 olarak kaydedildi. Bu ülkelerdeki can kaybı ise 1134 olarak açıklandı.

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