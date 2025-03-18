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Orta Amerika ülkesinde facia: 17 kişiyi taşıyan uçak denize düştü

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#Honduras#Uçak Kazası#Denize Düştü
Orta Amerika ülkesinde facia: 17 kişiyi taşıyan uçak denize düştü
Oluşturulma Tarihi: Mart 18, 2025 09:44

Orta Amerika ülkesi Honduras'ta, 17 kişiyi taşıyan küçük uçak denize düştü. Arama kurtarma çalışmaları sonucunda şu ana kadar 6 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

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Honduras'ta, Juan Manuel Galvez Havaalanı'ndan Trujillo kentine gitmek üzere havalanan uçak denize düştü

17 kişiyi taşıyan küçük uçağın, kalkıştan kısa süre sonra Roatan Adası açıklarında denize düştüğü bildirildi.

Roatan Valisi Hugo Varela, gazetecilere yaptığı açıklamada, arama kurtarma çalışmaları sonucunda şu ana kadar 6 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını dile getirdi. Varela, ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etti.

Yerel basına göre, uçak denize düştükten sonra alev aldı. Bu nedenle arama kurtarma çalışmalarının güçlükle sürdürüldüğü bilgisi paylaşıldı.

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#Honduras#Uçak Kazası#Denize Düştü

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