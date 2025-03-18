Orta Amerika ülkesinde facia: 17 kişiyi taşıyan uçak denize düştü

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Honduras'ta, Juan Manuel Galvez Havaalanı'ndan Trujillo kentine gitmek üzere havalanan uçak denize düştü.

17 kişiyi taşıyan küçük uçağın, kalkıştan kısa süre sonra Roatan Adası açıklarında denize düştüğü bildirildi.

Roatan Valisi Hugo Varela, gazetecilere yaptığı açıklamada, arama kurtarma çalışmaları sonucunda şu ana kadar 6 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını dile getirdi. Varela, ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etti.

Yerel basına göre, uçak denize düştükten sonra alev aldı. Bu nedenle arama kurtarma çalışmalarının güçlükle sürdürüldüğü bilgisi paylaşıldı.