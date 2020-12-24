Orta Afrika Cumhuriyeti’nde eski lider François Bozize’nin evi yakıldı

Ulusal basındaki haberlere göre, devrik lider Bozize’nin Başkent yakınlarındaki Boali kasabasında bulunan evi yakıldı. Bozize’nin evini, cumhurbaşkanlığı muhafızlarının kundakladığı iddia edildi. Yangın sırasında Bozize’nin konutunda olmadığı belirtildi.



OAC Anayasa Mahkemesi, ayrılıkçı grup mevcut Cumhurbaşkanı Faustin Archange Touadera’nın karşısında en güçlü aday olarak gösterilen Bozize'nin cumhurbaşkanlığı seçimi için adaylık başvurusunu, "insanlığa karşı suç ve soykırıma teşebbüs" suçlamasıyla Birleşmiş Milletlerin (BM) yaptırım listesinde olması nedeniyle kabul etmemişti.



Hükümet, ülkede güvenlik güçleri ile isyancılar arasında 18 Aralık’ta başlayan çatışmaların sorumlusu olarak Bozize’yi göstererek, darbe hazırlığı yapmakla suçlamıştı.



Yaklaşık yüzde 80'i silahlı gruplarca kontrol edilen ülkede, hükümet ile silahlı gruplar arasında birçok bölgede çatışmalar devam ediyor.

İsyancılar başkent Bangui’ye 100 kilometre mesafedeki Bossembele ve Yaloke şehirlerinden sonra ülkenin Kamerun sınırındaki Beloko ve Cantonnier kentlerinde de kontrolü ele geçirmişti.



Öte yandan, Birleşmiş Milletler Çok Boyutlu Entegre İstikrar Misyonunun (MINUSCA), OAC Barış için Birliği (UPC) adlı isyancı grup ile güvenlik güçleri arasında 3 gün süren çatışmalarda, dün Bambari şehrinin kontrolünün güvenlik güçlerinin eline geçtiğini açıklamıştı.

-Çoğunluğu Hristiyanların kurduğu 20’den fazla silahlı grup bulunuyor



Yirmiden fazla silahlı grubun varlık gösterdiği OAC'de, ordunun müdahalesine rağmen çatışmalar devam ediyor. Seleka, anti-Balaka, Barış İçin Birlik (UPC), OAC Vatansever Hareketi (MPC), Tanrının Direniş Ordusu (LRA) gibi silahlı grupların özellikle yeraltı kaynaklarının zengin olduğu bölgelerin hakimiyeti için mücadele ettiği dikkati çekiyor.



Çoğunluğu Hıristiyan silahlı gruplar, özellikle ülkedeki Müslüman sivillere saldırı düzenliyor. Müslümanların bir kısmı baskı ve şiddetten komşu ülke Çad ve Kamerun'a sığınırken ülkede kalanların ise Hıristiyan grupların saldırılarından korunmak için isimlerini Hıristiyan isimleriyle değiştirmek zorunda kalıyor.



Ülkede 2013'ten beri yaşanan şiddet olaylarında çoğunluğu Müslüman binlerce kişi katledilirken 1 milyondan fazla kişi de yerlerinden oldu. Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisinin (OCHA) raporuna göre, 2019’da OAC'de 621 bin kişi ülke içinde göç etti, 573 bin kişi dekomşu ülkelere sığındı.



CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇIMI



OAC’de 27 Aralık’ta yapılması planlanan cumhurbaşkanlığı seçiminde, en güçlü aday olan mevcut Cumhurbaşkanı Faustin Archange Touadera’nın yanı sıra 16 aday yarışacak.



Orta Afrika Halk Kurtuluş Hareketi’nin adayı (MLPC) eski Başbakan Martin Ziguele, 2014-2016 geçiş dönemi Cumhurbaşkanı Catherine Samba-Panza ve OAC Yenilenme Partisi’nin (URCA) adayı Anicet-Georges Dologuele seçimlerde yarışacak adaylar arasında yer alıyor.



OAC Anayasa Mahkemesi Bozize'nin cumhurbaşkanlığı seçimi için adaylık başvurusunu, devrik liderin "insanlığa karşı suç ve soykırıma teşebbüs" suçlamasıyla Birleşmiş Milletlerin (BM) yaptırım listesinde olması nedeniyle kabul etmemişti.



Ülkede, muhalefet partileri ise 21 Aralık'ta çatışma ortamında yapılacak seçimlerin demokratik ve şeffaf olmayacağını ileri sürerek, "seçimin ertelenmesi" çağrısında bulunmuştu.