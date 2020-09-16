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BBC Türkçe
Haber Giriş: 16.09.2020 - 14:45 | Son Güncelleme:

Son dakika haberler... Ormanda kaybolan telefonundan maymun selfieleri ve videoları çıktı

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Son dakika haberler... Ormanda kaybolan telefonundan maymun selfieleri ve videoları çıktı
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Malezya'nın Johor eyaletinde, Zackrydz Rodzi adlı bir kişinin, kaybettiği ve ertesi gün evinin arkasındaki ormanda bulduğu cep telefonundan maymun selfieleri ve videoları çıktı.

Zackrydz Rodzi, maymunun telefonunu yemeye çalışırken çekilen görüntüleri Twitter'da paylaştı.

Bilgisayar mühendisliği öğrencisi 20 yaşındaki Zackrydz, BBC'ye telefonunun uyurken çalındığını tahmin ettiğini söyledi.

Zackrydz, Cumartesi sabah 11'de uyandığını belirterek "Hiçbir hırsızlık belirtisi yoktu. Sadece telefonum yoktu" dedi.

PALMİYENİN ALTINDA BULDU

Ertesi gün babasının evlerinin arkasında bir maymun görmesinden sonra telefonunu yeniden çaldırdığını belirten Zackrydz, hemen bitişikteki ormandan gelen zil sesini duyduğunu ve telefonu bir palmiyenin altında çamurun içinde bulduğunu anlattı.

Amcasının "Telefonda belki hırsızın fotoğrafı vardır" diyerek şaka yapması üzerine fotoğraflarına giren Zackrydz, çok sayıda maymun fotoğrafı ve videosu bulduğunu söyledi.

Son dakika haberler... Ormanda kaybolan telefonundan maymun selfieleri ve videoları çıktı

Fotoğraf ve videoların Cumartesi günü öğleden sonra 2'de çekildiği anlaşılıyor.

Maymunun eve kardeşinin açık penceresinden girdiğini tahmin ettiğini söyleyen Zackrydz, "Bazı yerlerdekinin aksine burada maymunlar evlere girip bir şeyler çalmıyor. Böylesi yüzyılda bir yaşanır" dedi.

Twitter'da paylaşılan fotoğraflar binlerce kişi tarafından beğenildi ve Malezya medyasında da yayımlandı.

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