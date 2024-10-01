Orman yangınında 2 ölü... Komşuda can pazarı

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YUNANİSTAN’da başkent Atina’dan 120 kilometre mesafede bulunan Ksilokastro ilçesi yakınlarındaki ormanlık arazide pazar günü başlayan orman yangınında 2 kişi hayatını kaybetti. Şiddetli rüzgârın etkisiyle kısa sürede 30 kilometrelik alana yayılan yangını söndürme çalışmaları dün gün boyu devam etti.

YARDIMA GİTMİŞLERDİ

Mora yarımadasındaki Ksilokastro ilçesinin ormanlık kesiminde çıkan yangın üzerine, yardım amacıyla motosikletleri ile alevlerin tehdit ettiği Anho Pitsa köyüne ulaşmaya çalışan 35 ve 40 yaşlarındaki iki gönüllünün dün sabah saatlerinde yanmış cesetleri bulundu. Yangın nedeniyle 6 yerleşim merkezi boşaltıldı. Az sayıda ev ve araç zarar görürken, bölgede okullar tatil edildi. Yangına 350 itfaiyeci ve 8 yangın söndürme uçağıyla müdahale edildiği açıklandı.

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YANGINLAR ARTIYOR

Son yıllarda artan sıcak hava dalgalarının etkisiyle Yunanistan dahil birçok Avrupa ülkesinde sıklıkla orman yangınları yaşanıyor. Son olarak 11 Ağustos’ta Atina yakınlarındaki Varnava’da ormanlarında başlayan ve şiddetli rüzgârın etkisiyle Vrilisia’ya sıçrayan yangında bir kişi hayatını kaybetmişti.