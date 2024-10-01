×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERDünya Haberleri

Orman yangınında 2 ölü... Komşuda can pazarı

Güncelleme Tarihi:

#Orman Yangını#Yunanistan#Atina
Orman yangınında 2 ölü... Komşuda can pazarı
Yorgo KIRBAKİ
Oluşturulma Tarihi: Ekim 01, 2024 07:00

Yunanistan’da önceki gün başlayan orman yangını şiddetli rüzgârın etkisiyle yayıldı. 350 itfaiyeci ve 8 uçağın müdahale ettiği yangında iki kişi öldü. Alevlerin tehdit ettiği yerleşim yerleri tahliye edilirken, ev ve araçlar zarar gördü.

Haberin Devamı

YUNANİSTAN’da başkent Atina’dan 120 kilometre mesafede bulunan Ksilokastro ilçesi yakınlarındaki ormanlık arazide pazar günü başlayan orman yangınında 2 kişi hayatını kaybetti. Şiddetli rüzgârın etkisiyle kısa sürede 30 kilometrelik alana yayılan yangını söndürme çalışmaları dün gün boyu devam etti. 

YARDIMA GİTMİŞLERDİ

Mora yarımadasındaki Ksilokastro ilçesinin ormanlık kesiminde çıkan yangın üzerine, yardım amacıyla motosikletleri ile alevlerin tehdit ettiği Anho Pitsa köyüne ulaşmaya çalışan 35 ve 40 yaşlarındaki iki gönüllünün dün sabah saatlerinde yanmış cesetleri bulundu. Yangın nedeniyle 6  yerleşim merkezi boşaltıldı. Az sayıda ev ve araç zarar görürken, bölgede okullar tatil edildi. Yangına 350 itfaiyeci ve 8 yangın söndürme uçağıyla müdahale edildiği açıklandı.

Haberin Devamı

Orman yangınında 2 ölü... Komşuda can pazarı

YANGINLAR ARTIYOR

Son yıllarda artan sıcak hava dalgalarının etkisiyle Yunanistan dahil birçok Avrupa ülkesinde sıklıkla orman yangınları yaşanıyor. Son olarak 11 Ağustos’ta Atina yakınlarındaki Varnava’da ormanlarında başlayan ve şiddetli rüzgârın etkisiyle Vrilisia’ya sıçrayan yangında bir kişi hayatını kaybetmişti.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Orman Yangını#Yunanistan#Atina

BAKMADAN GEÇME!