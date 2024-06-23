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Orman yangını sonrası Yunanistan'da 13 tutuklama!

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#Yunanistan#Orman Yangını#Gözaltı
Orman yangını sonrası Yunanistanda 13 tutuklama
Oluşturulma Tarihi: Haziran 23, 2024 10:43

Yunanistan’ın İdra adasında, bölgedeki bir yattan atılan havai fişekler nedeni ile çıkan yangın sonrası 13 kişi gözaltına alındı.

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Yunan İtfaiye Servisi’nden yapılan açıklamada, “21 Haziran akşam saatlerinde İdra adasının Bisti bölgesindeki bir ormanlık alanda çıkan yangından sorumlu oldukları gerekçesiyle 13 vatandaş 22 Haziran'da İtfaiye Teşkilatı Kundaklama Suçları Bölümü (D.A.E.E.) görevlileri tarafından gözaltına alındı. Söz konusu şahıslar Pire Ceza Savcısının huzuruna çıkarılacaktır” denildi.

Yunanistan’daki gönüllü itfaiyeciler, İdra’daki yangının bölgedeki yattan atılan havai fişekler sonucu çıktığını duyurdu.

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#Yunanistan#Orman Yangını#Gözaltı

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