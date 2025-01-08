Orman yangını Los Angeles'ın lüks mahallelerine sıçradı! ABD cehennemi yaşıyor: 30 bin kişiye tahliye emri,arabalarını yolda bırakıp kaçtılar

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ABD’nin California eyaletinde yer alan Los Angeles yakınlarındaki Pacific Palisades bölgesinde başlayan orman yangını kuru ve şiddetli rüzgar yüzünden hızla büyüyerek yerleşim yerlerine sıçradı.



Bölgeye gönderilen yüzlerce itfaiye ekibi alevlere müdahale etmeye çalışırken, Los Angeles İtfaiye Departmanı yaklaşık 10 bin hanede yaşayan 30 bin kişiye tahliye emri verildiğini açıkladı.

Los Angeles'ta Santa Monica ve Malibu mahalleleri arasında 510 hektarlık bir alan yandı, gökyüzüne şiddetli dumanlar yükseldi.



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Yangın Pacific Palisades mahallesinde trafiğin sıkışmasına, kimilerinin arabalarını yolun ortasında bırakarak kaçmasına yol açtı.

İtfaiyeciler buldozerlerle terk edilen arabaları yoldan çekerek geçmeye çalışıyor.

Aralarında BMW ve Mercedes gibi lüks modellerin olduğu onlarca arabanın canlı yayında ezildiği görüldü. Bazı arabaların alarmlarının çaldığı duyuldu.



1984 yılında rol aldığı Polis Akademisi adındaki komedi filmiyle dünya çapında üne kavuşan aktör Steve Guttenberg, arkadaşlarını bölgeden çıkarmaya çalıştığını, ancak yolların kapalı olduğunu söyledi.

Bir televizyon kanalına konuşan Guttenberg, "Eğer arabanızı terk edeceksiniz anahtarı da üstünde bırakın ki böylece bir başkası arabayı yoldan çekebilsin ve itfaiye araçları girebilsin. Bu cidden çok önemli" dedi.

Amerikalı tiyatro ve sinema oyuncusu James Woods da evi alevler içinde kalan isimler arasındaydı.77 yaşındaki Woods, tahliye sırasında çektiği görüntüleri sosyal medyadan yayınladı ve ilk müdahale ekiplerine teşekkür etti.



Spencer Pratt ve Heidi Montag çiftinin evi de yangında küle döndü. Çifte yakın kaynaklar, ailenin günün erken saatlerinde evlerini tahliye ettiğini ve güvende olduklarını bildirdi.



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Evlerin çoktan enkaza dönüştüğü Pacific Palisades, Chris Pratt, Reese Witherspoon ve Miles Teller gibi Hollywood'un ünlü isimlerine ev sahipliği yapan ünlü bir yerleşim bölgesi. Bölgede çok sayıda milyon dolarlık malikane yer alıyor.



Sabah çıkan yangın hızla büyüdü, onlarca itfaiye havadan da yangını kontrol altına almaya çalıştı.

Bölgede yaşayanlar gazetecilere yaptıkları açıklamalarda yangının çok hızlı yayıldığını aktardı.

Pacific Palisades'te yaşayan Andrew Hires, AFP'ye yaptığı açıklamada çocuğu dişçi koltuğunda dişinin çekilmesine hazırlanırken mesaj geldiğini, çocuğunu koltuktan alarak hemen kaçtığını anlattı.

"20 dakika trafikte tıkalı kaldık ve Calvary Okulu'ndan çocukların boşaltıldığını gördük" dedi.



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Bölgedeki fırtınanın saatte 160 kilometreye çıkabileceği uyarısında bulunuluyor.

AFP'ye konuşan meteoroloji uzmanı Daniel Swain, "Bu gece zor geçecek, bu sadece daha başlangıç çünkü hava koşulları kötüleşecek" dedi.

ABD Başkanı Joe Biden'ın yapacağı açılış ve Jennifer Lopez'in yeni filmi Unstoppable'ın prömiyer etkinlikleri iptal edildi.

VALİ YIKICI ETKİLERİ ŞİMDİDEN GÖRÜYORUZ

California Valisi Gavin Newsom bölgede etkili olan şiddetli rüzgarların yangının hızla yayılmasına neden olduğunu belirterek, “Henüz tehlikeden kurtulmuş değiliz. Pacific Palisades'te başlayan ve kısa süre içinde hızla büyüyen bu yangının yıkıcı etkilerini şimdiden görüyoruz" ifadelerini kullandı.



Los Angeles İtfaiye Departmanı Şefi Anthony Marrone ise, meteoroloji uzmanlarının rüzgar şiddetinin daha da artacağını öngördüğünü belirterek, "Tehlike sürüyor " açıklamasında bulundu. Yangınla mücadele çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

