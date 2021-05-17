Orman itfaiyesi bizonlar

Yangınla mücadelede yardım beklenmedik bir yerden, soyu tükenmek üzere olan Avrupa bizonlarından gelebilir. İspanya’da 2008’de kurulan koruma merkezinin çabalarıyla ülkedeki hayvan sayısı 153’e çıktı. Ancak merkezin hedefi yalnızca bizon sayısını arttırmak değil, aynı zamanda orman yangını riskini azaltmak. Merkezin kurucusu veteriner hekim Fernando Moran bizonlar için “doğanın itfaiye erleri” diyor. Onlara bu unvanı kazandıran ise kuru dallar, çalı ve otları tüketmeleri.

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara