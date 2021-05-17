MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriOrman itfaiyesi bizonlar
GeriDünya Orman itfaiyesi bizonlar
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Dünya
Haber Giriş: 17.05.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Orman itfaiyesi bizonlar

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Orman itfaiyesi bizonlar

Başta İspanya olmak üzere Avrupa’nın güneyinde orman yangınları her yıl binlerce hektar alanın yok olmasına neden oluyor.

Yangınla mücadelede yardım beklenmedik bir yerden, soyu tükenmek üzere olan Avrupa bizonlarından gelebilir. İspanya’da 2008’de kurulan koruma merkezinin çabalarıyla ülkedeki hayvan sayısı 153’e çıktı. Ancak merkezin hedefi yalnızca bizon sayısını arttırmak değil, aynı zamanda orman yangını riskini azaltmak. Merkezin kurucusu veteriner hekim Fernando Moran bizonlar için “doğanın itfaiye erleri” diyor. Onlara bu unvanı kazandıran ise kuru dallar, çalı ve otları tüketmeleri.

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi