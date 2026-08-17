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Orduya verdiği emir ortaya çıktı: Netanyahu'nun Trump korkusu.... ABD ve Hamas Mısır'da görüştü

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#ABD#İsrail#Gazze
Orduya verdiği emir ortaya çıktı: Netanyahunun Trump korkusu.... ABD ve Hamas Mısırda görüştü
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 17, 2026 08:43

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin baskısı nedeniyle Gazze'deki bazı saldırılar için siyasi onay şartı getirdiği öne sürüldü. Mısır'da ABD ve Hamas arasında yapılan görüşmede ise Gazze'nin silahsızlandırılması ve İsrailli esirlerin iadesi gündeme geldi.

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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, Gazze'ye yönelik saldırılara ilişkin İsrail Savunma Kuvvetleri'ne (IDF) yeni talimat verdiği öne sürüldü. İsrail gazetesi Maariv'in haberine göre Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin bölgedeki diplomatik girişimleri ve olası silah kısıtlamaları nedeniyle İsrail ordusunun Gazze'deki bazı saldırları siyasi kademenin onayına bağladı.

NETANYAHU'DAN ORDUYA YENİ TALİMAT

Habere göre İsrail, Gazze ve Lübnan'daki gelişmeler nedeniyle askeri faaliyetleri ile diplomatik süreç arasında hassas bir denge kurmaya çalışıyor.

İsrail ordusunun Gazze ve Lübnan'da işgal ettiği bölgeleri korumanın amaçlandığı kaydedilen haberde, Netanyahu hükümetinin aynı zamanda bölgedeki çatışmaları büyütecek adımlardan kaçınması gerektiği yer aldı.

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Orduya verdiği emir ortaya çıktı: Netanyahunun Trump korkusu.... ABD ve Hamas Mısırda görüştü

Habere göre Netanyahu, Gazze'deki herhangi bir askeri faaliyet ile Sarı Hat'ın ötesindeki saldırı kararının siyasi kademenin onayına sunulmasını istedi.

İSRAİL, ABD'NİN BASKISINDAN ENDİŞELİ

Maariv'in değerlendirmesinde, İsrail'in karşı karşıya olduğu en önemli başlıklardan birinin ABD yönetiminin tutumu olduğu belirtildi.

Washington yönetimi Gazze ve Lübnan'da tansiyonun düşürülmesini isterken, İsrail'in atacağı yeni askeri adımların diplomatik süreci zorlaştırmasından endişeli. İsrail tarafı ise ABD'nin baskısının daha ileri bir aşamada silah tedariki konusunda kısıtlamalara dönüşebileceği korkusu içinde.

Orduya verdiği emir ortaya çıktı: Netanyahunun Trump korkusu.... ABD ve Hamas Mısırda görüştü

Gazeteye göre İsrail ordusunun Gazze ve Lübnan'daki işgalleri, ABD'nin diplomatik çözüm arayışı nedeniyle Tel Aviv-Washington hattındaki gerilimi görünür hale getiriyor.

Son dönemde Gazze ve Lübnan'da yaşanan gelişmeler, İsrail'in askeri kazanımlarını koruma hedefi ile ABD'nin diplomatik çözüm arayışı arasındaki gerilimi daha görünür hale getiriyor.

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MISIR'DA KRİTİK GÖRÜŞME

ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı ve temsilcisi Jared Kushner'in, Gazze anlaşmasının ikinci aşamasına ilişkin yaptığı bölge turu kapsamında Mısır'da üst düzey Hamas yetkilileriyle "verimli bir görüşme" gerçekleştirdiği belirtildi.

Orduya verdiği emir ortaya çıktı: Netanyahunun Trump korkusu.... ABD ve Hamas Mısırda görüştü

İsrail'in Kanal 12 televizyonunun haberine göre, toplantının ayrıntılarına aşina bir kaynak, Hamas yetkilileri Kushner ile yaptıkları görüşmede Gazze Şeridi'nin silahsızlandırılması ve askerden arındırılmasına yönelik taahhütlerini yineledi.

Kaynak, 90 dakika süren toplantının "çok verimli" geçtiğini ve Hamas'ın Gazze'yi silahsızlandırmak için somut adımlar atma taahhüdünü teyit ettiğini belirtti.

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Hamas yetkililerinin İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ve politikasından duydukları rahatsızlığı Kushner'e ilettiğini aktaran kaynak, "Kushner, onlara fiili silahsızlanma konusunda müzakere payı olmadığını, ancak somut adımlar atmaları halinde ABD’nin İsrail’in yükümlülüklerini yerine getirmesini sağlayacağını söyledi." ifadelerini kullandı.

Orduya verdiği emir ortaya çıktı: Netanyahunun Trump korkusu.... ABD ve Hamas Mısırda görüştü

Toplantı sırasında Kushner'in Hamas yetkililerine İsrailli esirlerin iadesi için gösterdikleri çabalardan dolayı teşekkür ettiği aktarıldı.

Trump’ın damadı Kushner, Mısır'daki görüşme trafiğinin ardından İsrail'e geçti. Burada İsrailli üst düzey yetkililerle görüşmesi bekleniyor.

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#ABD#İsrail#Gazze

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