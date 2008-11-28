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Orduya savaş açtı kazandı

Orduya savaş açtı kazandı

Lezbiyen diye bir çavuşun cinsel tacizine uğradı. Orduya dava açtı ve müthiş bir tazminat kazandı.

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Kerry Fletcher'ın davası

İngiltere Savunma Bakanlığı, bir çavuşun cinsel tacizine uğrayan lezbiyen askere 186 bin 895 sterlin tazminat ödemeye mahkum edildi.

TACİZ YÜZÜNDEN MESLEĞİNDEN AYRILMIŞTI

Kerry Flatcher adlı kadın asker, cinsel ayrımcılığa uğratıldığı, bazı kötü uygulamalara kurban edildiği ve cinsel tacize hedef olduğu için bakanlıktan 186 bin 895 sterlin tazminat almaya hak kazanırken, mahkeme olayların, Kuzey Yorkshire'daki orduya ait üste yaşandığına ve çavuşun, kadın asker üzerindeki uygulamaları yüzünden askerin mesleğinden ayrılmak zorunda kaldığına dikkati çekti.

SAVUNMA BAKANLIĞI'NIN ÖZRÜ YETERLİ OLMADI

Flatcher'in, üstü durumundaki çavuşun eylemleri yüzünden 10 yıl boyunca çalıştığı ordudan geçen şubat ayında ayrılmak zorunda kaldığına işaret eden mahkeme heyeti, Savunma Bakanlığı'nın askerden özür dileme yaklaşımını da yeterli bulmadı ve tazminatın da ödenmesinde ısrar etti.

REDDEDİLEN ÇAVUŞ, KADIN ASKERİN HAYATINI CEHENNEME ÇEVİRMİŞ

Kerry Flatcher, mahkemedeki ifadesi sırasında çavuşun kendisine cinsel istismarda bulunmaya kalktığını, reddedilince hayatı kendisi için çekilmez hale getirdiğini ve üst rütbeli komutanların da çavuşun tutumunu desteklediklerini söyledi.

50 BİN STERLİN SADECE İNCİNEN DUYGULARIN TAMİRİ İÇİN

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Mahkeme tazminatın 50 bin sterlinlik bölümünü incinen duyguların tamiri, 50 bin sterlinlik bölümünü de kötü örnek oluşturduğu için ödenmesini istedi. 65 bin sterlinlik bölümün ise Flatcher'in maddi kayıplarının giderilmesine yönelik olduğu belirtildi. Tazminatın 36 bin sterlinlik bölümü de Flatcher'in emeklilik haklarında oluşan kaybın giderilmesi adına ödenecek.

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