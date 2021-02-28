Ordunun muhtıra verdiği Paşinyan'dan miting hamlesi

Facebook üzerinden gerçekleştirdiği canlı yayında konuşan Başbakan, 1 Mart'ta yürüyüş çağrısı yaparak, "Yarınki mitingin ve yürüyüşün amacı Ermenistan'daki demokratik anayasal sistemi ve halkın gücünü savunmaktır. Çünkü ülkemizde güç halka aittir" ifadelerini kullandı. Paşinyan ayrıca Erivan'da düzenlenecek mitinge Ermenistan'ın dört bir yanından olabildiğince çok insanın katılmasını umduğunu söyledi.



ERMENİSTAN'I KARIŞTIRAN MUHTIRA



Karabağ’da Azerbaycan’a yenilen Ermenistan’da darbe krizi patlak vermişti. Ermenistan ordusu, eleştirilerin hedefindeki Başbakan Nikol Paşinyan’ın istifası talebiyle muhtıra yayınlamış, Paşinyan ise bunu ‘darbe girişimi’ olarak niteleyip Genelkurmay Başkanı’nı görevden almak istemişti. Ermenistan Cumhurbaşkanı Sarkisyan ise Paşinyan'ın Genelkurmay Başkanı'nın görevden alınması kararını veto etmişti



