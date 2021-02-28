Ordunun muhtıra verdiği Paşinyan'dan miting hamlesi
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, ordunun kendisine yönelik istifa çağrısının ardından "ülkenin demokratik ve anayasal sistemini savunmak için" miting çağrısı yaptı. Paşinyan, Erivan'da düzenlenecek mitinge olabildiğince çok insanın katılmasını umduğunu söyledi.
Facebook üzerinden gerçekleştirdiği canlı yayında konuşan Başbakan, 1 Mart'ta yürüyüş çağrısı yaparak, "Yarınki mitingin ve yürüyüşün amacı Ermenistan'daki demokratik anayasal sistemi ve halkın gücünü savunmaktır. Çünkü ülkemizde güç halka aittir" ifadelerini kullandı. Paşinyan ayrıca Erivan'da düzenlenecek mitinge Ermenistan'ın dört bir yanından olabildiğince çok insanın katılmasını umduğunu söyledi.
ERMENİSTAN'I KARIŞTIRAN MUHTIRA
Karabağ’da Azerbaycan’a yenilen Ermenistan’da darbe krizi patlak vermişti. Ermenistan ordusu, eleştirilerin hedefindeki Başbakan Nikol Paşinyan’ın istifası talebiyle muhtıra yayınlamış, Paşinyan ise bunu ‘darbe girişimi’ olarak niteleyip Genelkurmay Başkanı’nı görevden almak istemişti. Ermenistan Cumhurbaşkanı Sarkisyan ise Paşinyan'ın Genelkurmay Başkanı'nın görevden alınması kararını veto etmişti