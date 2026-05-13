Ordudan senatoya baskın: Silah sesleri duyuldu

Filipinler’in başkenti Manila’daki Senato binasında yaşanan hareketlilik ülkede kriz alarmı verdi. Yerel medya, bina içerisinde en az 10 el silah sesi duyulduğunu aktarırken, Senato Başkanı Alan Peter Cayetano, “Saldırı altında olduğumuz söylendi” açıklaması yaptı.

SENATO BİNASINDA PANİK

Filipinler’de yayın yapan ABS-CBN News’in haberine göre, Manila’daki Senato binasında akşam saatlerinde karışıklık yaşandı. Olay yerindeki gazeteciler, bina içerisinden en az 10 el silah sesi geldiğini bildirdi.

Senato Başkanı Alan Peter Cayetano da sosyal medya hesabından paylaştığı videoda silah seslerini doğrulayarak, “Burası Filipinler Senatosu, söylenene göre saldırı altındayız.” ifadelerini kullandı.

“BİR ŞEY OLACAĞI” İHBARI GELMİŞ

Cayetano, olay öncesinde dört senatörün toplantı yaptığı sırada kendilerine “bir şey olacağı” yönünde ihbar ulaştığını söyledi. Bu nedenle bazı isimlerin binadan ayrılmaları konusunda uyarıldığını aktardı.

Olayın ardından Senato binası güvenlik güçleri tarafından tamamen kapatıldı. Giriş ve çıkışlara izin verilmedi.

KOMANDOLAR SENATOYA GİRDİ

BBC’nin aktardığı bilgilere göre, Senato binasına komandolar girerken, çevrede kalkanlı ve kasklı çevik kuvvet ekipleri konuşlandırıldı.

Filipinler İçişleri Bakanı Jonvic Remulla, olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Remulla, saldırganların kimliğine ilişkin soruya, “Bilmiyoruz.” yanıtını verdi.

Şu ana kadar olayda can kaybı yaşandığına ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

ICC TARAFINDAN ARANAN SENATÖR DETAYI

BBC’nin haberinde, krizin Uluslararası Ceza Mahkemesi (ICC) tarafından aranan Senatör Ronald Dela Rosa ile bağlantılı olabileceği ifade edildi.

Dela Rosa’nın daha önce tutuklanmasının yakın olduğunu düşündüğünü söylediği ve destekçilerine çağrı yaptığı belirtildi. Senatörün mevcut konumunun ise bilinmediği ifade edildi.

Dela Rosa, eski Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte döneminde yürütülen uyuşturucuyla mücadele operasyonlarında polis şefi olarak görev yapmıştı. ICC, bu dönemde çok sayıda kişinin öldürülmesine ilişkin soruşturma yürütüyor.

DUTERTE LAHEY’DE TUTUKLU

Eski Devlet Başkanı Rodrigo Duterte’nin Mart 2025’ten bu yana Lahey’de tutuklu bulunduğu belirtildi. Duterte, Filipinler’in 2019 yılında Roma Statüsü’nden çekildiğini savunarak ICC’nin yetkisini tanımadığını açıklamıştı.

Ancak ICC Ön Yargılama Dairesi, suçlamalara konu olayların Filipinler’in hâlâ ICC üyesi olduğu dönemde işlendiğine hükmederek davanın devamına karar verdi.

SENATO ÖNÜNDE PROTESTO

Senato binası önünde toplanan bazı protestocular, Ronald Dela Rosa’nın tutuklanarak Duterte ile birlikte yargılanmasını talep etti.

Avukatlarının ise olası bir iade veya gözaltı sürecini engellemek amacıyla Yüksek Mahkeme’ye başvurduğu öğrenildi.