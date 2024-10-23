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Ordu ile kartel arasında çatışma: 19 ölü

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#Meksika#Kartel#Ordu
Ordu ile kartel arasında çatışma: 19 ölü
Oluşturulma Tarihi: Ekim 23, 2024 11:43

Meksika'nın Sinaloa eyaletinde, ordu ile kartel arasında çatışma çıktı. Çatışmada, 19 kartel üyesi ölürken bir kartel lideri tutuklandı.

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Meksika'nın Sinaloa eyaletinin başkenti Culiacan'ın 11 kilometre dışında 30'dan fazla kartel üyesi, askerlere ateş açtı.

Askerlerin ateşe karşılık vermesinin ardından çatışma çıktı, bazı kartel üyeleri olay yerinden kaçtı. Meksika Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, çatışmada 19 çete üyesinin öldürüldüğünü, bir kartel liderinin ise tutuklandığı duyuruldu.

Tutuklunun, Edwin Antonio "N" olduğu ve Ismael "El Mayo" Zambada liderliğindeki Sinaloa Karteli'nin yerel lideri olduğu belirtildi.

Çatışmanın ardından ayrıca 7 araç ve aralarında makineli tüfeklerin de bulunduğu 30 ateşli silah, mühimmat, askeri yelek ve miğfer ele geçirildiği aktarıldı.

KARTELİN SON LİDERİ ABD'DE TUTUKLANMIŞTI

Ismael "El Mayo" Zambada'nın 26 Temmuz'da ABD'nin Texas eyaletine bağlı El Paso şehrine yakın bir ABD havaalanına götürülmesi ve ABD'li yetkililer tarafından gözaltına alınıp tutuklanmasının ardından Sinaloa eyaletinde şiddet olayları giderek arttı. Eylül ayının başından artan şiddet sonucu yaklaşık 200 kişi öldü, 300'den fazla kişinin de kaybolduğu düşünülüyor.

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76 yaşındaki Zambada, Sinaloa'yı ABD'de hapiste bulunan "El Chapo" lakaplı Joaquin Guzman ile birlikte 1980'lerin sonunda kurmuştu.

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#Meksika#Kartel#Ordu

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