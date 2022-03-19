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Ordu için dikiş makinesinin başına geçtiler!

#RUSYA#Ukrayna#SAVAŞ
Ordu için dikiş makinesinin başına geçtiler

Ukrayna’nın batı bölgesinde bulunan bir kurumdaki gönüllüler, ordunun ihtiyaç duyduğu ekipmanları dikiyor.

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Rusya'nın Ukrayna saldırıları 24. gününde devam ederken, Ukrayna halkı orduya destek vermek için var gücüyle çalışıyor. Ukrayna'nın batısındaki Prikarpatya bölgesinde faaliyet gösteren bir yardım fonu ve eğitim merkezi, Ukrayna ordusunun ihtiyaçları dahilinde çeşitli malzemeler dikiyor.

”ABD'DEN NATO'YA ORADAN DA BİZE"

Diktikleri ürünlerin benzerinin kendilerine yardım olarak da gönderildiğini belirten Prikarpatya Yardım Fonu Başkanı İvan Nazaruk, “Bizim gönüllülerimizde herkes kendi işini yapıyor. Kimi sağlık ekipmanları topluyor, kimi kemer kimi de tahliyelerde kullanılan halatları dikiyor. Bu halatlar ABD'li itfaiyecilerden NATO’ya, oradan da daha sonra bize geldi. Oturmak ve yatmak için kullanılan süngerler de dikiyoruz” ifadelerini kullandı.

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KÜÇÜK ADIMLARLA ZAFERE YAKLAŞIYORUZ

Profesyonel Teknik Eğitim Merkezi Müdürü Nataliya Koguç ise zafere yaklaştıklarının altını çizerek, “Askerlerimize savaşın birinci gününden itibaren ne gerekliyse onu dikiyoruz. Gönüllüler bize kumaş buluyor, biz de yastık, yatak gibi ihtiyaçları dikiyoruz. Sabahın erken saatlerinden geceye kadar öğrenciler dikmeye yardım ediyor. Küçük adımlarla zafere yaklaşıyoruz” dedi.

Öte yandan, Odessa’da orduya yardım için toplanan eski sanayi ustaları, ordunun ihtiyaçları çerçevesinde boruları keserek dürbün, metalleri birleştirerek tankların ilerlemesini durdurmaya yarayan kirpi gibi askeri teçhizatlar üretti.

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#RUSYA#Ukrayna#SAVAŞ

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