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Orban’ın atkısı komşuları gerdi

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#Macaristan#Viktor Orban#Oleg Nikolenko
Orban’ın atkısı komşuları gerdi
Oluşturulma Tarihi: Kasım 24, 2022 07:00

Macaristan’ın milliyetçi başbakanı Viktor Orban’ın Birinci Dünya Savaşı öncesindeki Macaristan topraklarını gösteren bir haritanın yer aldığı atkı takması komşu ülkelerin tepkisini çekti. Orban ‘Büyük Macaristan’ hayali kurmakla itham edildi.

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Geçen pazar günü Budapeşte’de Macaristan ve Yunanistan milli takımları arasında oynanan futbol karşılaşmasını yerinde izleyen Macaristan Başbakanı Viktor Orban’ın atkısı diplomatik kriz çıkardı. Orban’ın atkısında “Büyük Macaristan” haritasının yer aldığı ayrıntısının fark edilmesinin ardından başta Ukrayna olmak üzere komşu ülkelerden tepki geldi.

Orban’ın atkısı komşuları gerdi

Viktor Orban’ın ‘Büyük Macaristan’ haritasının yer aldığı atkısı komşu ülkelerin tepkisini çekti.

‘ÖZÜR BEKLİYORUZ’

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Oleg Nikolenko, Facebook hesabından yaptığı açıklamada, “Macaristan’da revizyonist fikirlerin yüceltilmesi Ukrayna-Macaristan ilişkilerinin gelişimine katkıda bulunmuyor ve Avrupa siyasetinin ilkeleriyle de örtüşmüyor” ifadelerini kullandı. Macar Büyükelçisini konuyla ilgili bakanlığa çağıracaklarını belirten Nikolenko, Kiev’in Budapeşte’den “toprak bütünlüğünün ihlali dolayısıyla “resmi bir özür” beklediğini ifade etti. Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski’nin danışmanı Mihail Podolyak da Twitter hesabından paylaştığı tepki mesajında, “Kanlı savaşlar aynı senaryoyla başlar: Küçük liderler büyük imparatorlukların hayalini kurar. 21’inci yüzyılda tarihi travmaları parazitleştirerek siyasi çıkar elde etmek isteyen herkes uluslararası güvenliğe tehdit oluşturuyor. Tarihten öğrenilmemiş dersler tekerrür eder” ifadelerini kullandı.

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‘BÜYÜK MACARİSTAN’ HARİTASI

Romanya, Avusturya, Slovakya ve Hırvatistan yetkililerinden de Orban’a tepki mesajları geldi. Romanya Dışişleri Bakanlığı yayımladığı açıklamada, “Revizyoncu içerikteki her türlü gösterge, şekli ne olursa olsun kabul edilemez ve Romanya ile Macaristan tarafından yapılan ortak vaatlere ve güncel gerçekliğe aykırıdır” ifadelerini kullandı. “Büyük Macaristan” olarak adlandırılan ve Macaristan’daki radikal sağ grupların eylemlerinde sıkça görülen harita, Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra 1919’da imzalanan Trianon anlaşması ile Macaristan’ın kaybettiği toprakları simgeliyor. Harita bugünkü Avusturya, Hırvatistan, Romanya, Sırbistan, Slovakya ve Ukrayna’nın büyük kısımlarını Macaristan’a bağlı olarak gösteriyor.

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#Macaristan#Viktor Orban#Oleg Nikolenko

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