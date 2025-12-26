Orban’dan 2026 kehaneti... ‘Avrupa Birliği dağılma sürecinde’

Haberin Devamı

BRÜKSEL’de yaklaşık bir hafta önce gerçekleştirilen Avrupa Birliği Liderler Zirvesi’nde, Avrupalı mevkidaşlarının 210 milyar euro (245 milyar dolar) değerindeki dondurulmuş Rus varlıklarını Ukrayna’nın finansal ihtiyaçları için kullanılması teklifini reddeden ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yakın ilişkileri olduğu bilinen Macaristan Başbakanı Viktor Orban, önceki gün Macaristan merkezli Magyar Nemzet (Macar Ulusu) gazetesine verdiği röportajda, Avrupa Birliği’nin geleceğine dair değerlendirmelerde bulundu.

2025 AVRUPA’NIN SON BARIŞ YILI

Avrupa’nın uzun süredir barış içinde yaşamasının istisnai bir durum olduğunu savunan Orban, “AB, farklı bir politika benimsemezse 2026’da tüm Avrupa savaşın içinde olabilir” ifadelerini kullandı. 2025 yılının Avrupa’nın son barış yılı olup olmayacağına ilişkin bir soruya, “Evet. Bu ihtimal göz ardı edilemez. Barışa alıştık” yanıtını verdi. Avrupa kıtasında yaşanabilecek bir savaşın ‘nükleer felakete dönüşebileceği’ korkusunun kıtayı savaşlardan uzak tuttuğuna dikkat çeken Orban, “Bu korku, 80 yıl boyunca etkili oldu. Fakat artık bütünüyle farklı bir dünya şekilleniyor” dedi.

SAVAŞ VE BARIŞ İSTEYENLER

Öte yandan Avrupa’nın Ukrayna’daki savaşa müdahil olmasının ardında, ‘rakiplerine yetişemeyen ulusların savaş ekonomisine geçerek büyüme sağlamaya çalışmasının’ yattığını öne süren Macar lider, bu minvalde Avrupa Birliği Liderler Zirvesi’nde alınan bazı kararların Rusya’yı kışkırtma amacı taşıdığını savundu. Brüksel’de ise ‘imparatorluk kurma hevesi’ yaşandığını kaydeden Orban, “AB, dağılma sürecinde bulunuyor. Brüksel’de karar alınıyor ama üye ülkelerde uygulanmıyor ve birlik bu şekilde parçalanıyor” ifadelerini kullandı. “Avrupa’da iki gruplaşma bulunuyor. Biri savaş grubu, diğeri de barış grubu. Mevcut durumda savaş yanlıları hâkim durumda” diyen Orban, Brüksel’in ‘savaş istediğini’, Macaristan’ın ise barıştan yana olduğunu ileri sürdü.