Orban yeniden parti lideri: ‘Asla pes etmiyorum’

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12 Nisan’da yapılan genel seçimde 16 yıllık iktidarın ardından ana muhalefete düşen Fidesz’in, seçim sonrası kongresi başkent Budapeşte’de düzenlendi. Kongrede, 737 delegenin 729’u, tek aday olarak gösterilen eski Başbakan Orban’ı yeniden Fidesz Genel Başkanı seçti. Kongrede yaptığı konuşmada, “Pes etmiyorum, asla, asla, asla pes etmiyorum” diyen Orban, partinin genel seçimlerde aldığı mağlubiyetin sorumluluğunu üstlendi ve yeniden iktidara ulaşmak için değişikliklere ihtiyaç duyduklarını söyledi. Orban, egemen bir Macaristan’ın kurulmasını “hayatının misyonu” olarak niteledi. Peter Magyar liderliğindeki yeni hükümetin, ülkeyi “göç ve yabancı etkisine” açacağı uyarısında bulunan Orban, etkili bir muhalefet olacaklarını kaydetti.

Macaristan’da 12 Nisan’da yapılan genel seçimleri, Peter Magyar liderliğindeki Saygı ve Özgürlük Partisi (Tisza) büyük farkla kazanmıştı. Tisza, 199 milletvekilli parlamentoda 141 sandalye kazanarak anayasa değişikliği yapabilecek çoğunluğa ulaşmıştı. Publicus Enstitüsü’nün mayıs araştırmasına göre Tisza’nın desteği seçimde aldığı yüzde 53’ten yüzde 55’e yükselirken, Fidesz’in desteği yüzde 39’dan yüzde 17’ye geriledi.