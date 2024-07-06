Orban, Putin’e gitti AB liderleri köpürdü

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PUTİN’İN SÖZLERİ

Orban, Moskova’ya AB dönem başkanı olarak gelmediğinin altını çizmesine rağmen Putin “barış misyonunu” Avrupa içeriği ile doldurmaya gayret etti. Macar lideri Kremlin’de kabul eden Putin, “Moskova’ya sadece bizim en eski partnerimiz olarak değil, aynı zamanda AB dönem başkanı sıfatıyla ziyaret etmenizden memnuniyet duyuyoruz” sözleriyle Brüksel’e “içinizde çatlak var” mesajı vermiş oldu.

‘BARIŞ ŞARTLARI BELLİ’

Geçen ay İsviçre’de yapılan Ukrayna konferansına davet edilmeyen Putin, kendi barış planını açıklayarak “Bizim önerimiz ortada. Ukrayna askerini artık Rusya toprağı sayılan Donetsk, Lugansk, Herson ve Zaparojye bölgelerinden geri çektiği an savaş biter. Ayrıca Ukrayna’nın hiçbir zaman NATO’ya katılmayacağı garantisi verilmeli” demişti. Putin işte bu planı ima ederek Orban’a “Sizinle bu planın detaylarını görüşmeye ve bu çerçevede sunacağınız önerileri dinlemeye hazırım” dedi.

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AB YETKİLİLERİ TEPKİLİ

Orban’ın salı günü Kiev’e yaptığı ziyarette “Ateşkesi önce Ukrayna ilan etsin, sonra barış masasına otursun” teklifini Zelenski reddetmişti. Orban’ın Moskova adımına da AB liderlerinden tepki geldi. AB Dışişleri Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, “Orban’a hiç kimse AB’yi dış ülkelerde temsil etme görevi vermemiştir. Bizim adımıza konuşamaz, müzakere edemez” diye tepki gösterdi. AB Konseyi Başkanı Charles Michel de Orban’ı eleştirerek “AB dönem başkanlığının AB adına Rusya ile temas kurma yetkisi yoktur. AB görüşlerini yansıtmıyor” dedi.