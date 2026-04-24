×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERDünya Haberleri

Orban gitti Ukrayna kredisi onaylandı

Güncelleme Tarihi:

Güven ÖZALP
Oluşturulma Tarihi: Nisan 24, 2026 07:00

SON dönemde Ukrayna ve Rusya konusunda Avrupa Birliği’ni yavaşlatan hatta durduran Macaristan’da Viktor Orban’ın seçimlerde kaybetmesinin ardından Brüksel için işler yolunda gitmeye başladı.

Haberin Devamı

AB, Macaristan’ın vetosunun kalkmasıyla iki kritik konuda art arda karar aldı.

Bunlardan ilki, 2026-2027 dönemi için Ukrayna’ya askeri ve ekonomik destek için tasarlanan 90 milyar Euro tutarındaki kredi paketiyle ilgili. AB, bu paketi resmen onayladı. Ukrayna’ya para aktarımının mayısta başlaması öngörülüyor.

Rusya’ya yönelik yeni bir yaptırım paketine de yeşil ışık yakıldı. Bu, Rusya’nın Ukrayna’ya saldırmasından bu yana AB’nin devreye soktuğu 20’nci yaptırım paketi. AB Konseyi Başkanı Antonio Costa, sosyal medya mesajında, “AB’nin Ukrayna’da adil ve kalıcı bir barış sağlanmasına yönelik stratejisi iki temel unsura dayanıyor: Ukrayna’yı güçlendirmek ve Rusya üzerindeki baskıyı arttırmak. Bugün her iki konuda da ilerleme kaydettik” ifadelerini kullandı. Yakın zamanda Ukrayna’nın AB üyelik sürecine ilişkin hareketlenme de bekleniyor.

BAKMADAN GEÇME!