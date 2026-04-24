Orban gitti Ukrayna kredisi onaylandı

AB, Macaristan’ın vetosunun kalkmasıyla iki kritik konuda art arda karar aldı.

Bunlardan ilki, 2026-2027 dönemi için Ukrayna’ya askeri ve ekonomik destek için tasarlanan 90 milyar Euro tutarındaki kredi paketiyle ilgili. AB, bu paketi resmen onayladı. Ukrayna’ya para aktarımının mayısta başlaması öngörülüyor.

Rusya’ya yönelik yeni bir yaptırım paketine de yeşil ışık yakıldı. Bu, Rusya’nın Ukrayna’ya saldırmasından bu yana AB’nin devreye soktuğu 20’nci yaptırım paketi. AB Konseyi Başkanı Antonio Costa, sosyal medya mesajında, “AB’nin Ukrayna’da adil ve kalıcı bir barış sağlanmasına yönelik stratejisi iki temel unsura dayanıyor: Ukrayna’yı güçlendirmek ve Rusya üzerindeki baskıyı arttırmak. Bugün her iki konuda da ilerleme kaydettik” ifadelerini kullandı. Yakın zamanda Ukrayna’nın AB üyelik sürecine ilişkin hareketlenme de bekleniyor.