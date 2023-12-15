Orban bekleneni yaptı! Ukrayna'ya bir kötü haber daha: Macaristan'dan AB yardım fonuna bloke

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Avrupa Birliği üyeleri dün gerçekleştirilen toplantıda Ukrayna ve Moldova ile AB üyelik müzakerelerini başlatma ve Gürcistan'a aday ülke statüsü verme kararı aldı. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy Brüksel'deki zirvede alınan kararı ülkesi ve Avrupa için bir "zafer" olarak niteledi.

Avrupa Birliği'ne katılım görüşmeleri yıllar alabiliyor; dolayısıyla bu karar Ukrayna'nın üyeliğini garanti etmeyecek.

ADAY ÜLKE STATÜSÜNÜ VETO ETMEDİ ANCAK YARDIM FONUNU BLOKE ETTİ

Uzun süredir Ukrayna'nın üyeliğine karşı çıkan ve toplantı öncesi tüm gözlerin üzerine çevrildiği Macaristan Başbakanı Viktor Orban 'aday ülke statüsünü' veto etmedi ancak Ukrayna’ya yönelik 50 milyar euroluk AB yardım fonunu bloke etti.

Orban toplantı sonrası sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Gece mesaisinin özeti: Ukrayna'ya ekstra paraya veto” ifadelerini kullandı.

Orban, Ukrayna'nın bloğa dahil olmadığı için AB bütçesinden bu kadar büyük miktarda para almaması gerektiğini savunuyor.



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AB ve ABD fonları Kiev yönetimi için kritik öneme sahip. AB liderleri, Ukrayna’ya yardım görüşmelerinin önümüzdeki yılın başlarında yeniden başlayacağını söyledi.Macaristan haricinde 26 ülkeyle anlaşmaya vardıklarını belirten Rutte, “Viktor Orban, Macaristan, henüz bunu yapamadı. Önümüzdeki yılın başlarında bir anlaşma yapabileceğimizden oldukça eminim. Ocak ayının sonlarını düşünüyoruz” diye konuştu.

Orban'ın maddi yardımı veto etme kararını yorumlayan Hollanda Başbakanı Mark Rutte, “Hala biraz zamanımız var, Ukrayna'nın parası önümüzdeki birkaç hafta içinde bitmeyecek” dedi.



Orban'ın kararı ABD'nin 61 milyar dolarlık savunma yardım paketinin onaylamasını bekleyen Ukrayna'da büyük hayal kırıklığına uğrattı.

Geçtiğimiz hafta Washington'a yaptığı ziyarete rağmen Cumhuriyetçi senatörleri Ukrayna'ya yardıma ikna edemeyen Zelenski AB zirvesi öncesi yaptığı açıklamada Budapeşte'yi açıkça engel çıkarmakla suçlayarak, "Eğer Brüksel'den olumlu bir haber gelmezse, bu Putin'in kararı veto ettiği anlamına gelecektir" ifadelerini kullanmıştı.

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"ORBAN BEKLENENİ YAPTI"

Bugün Batı medyasında yer alan analizlerde, Macaristan Rusya'nın AB'deki en yakın müttefiki olarak tanımlandı. İngiliz Guardian gazetesi Brüksel'deki gergin zirvenin AB'yi bekleyen zorlukların altını çizdiğini vurguladı.

Guardian Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın Avrupa sahnesinde giderek yalnızlaştığına dikkat çekerken, gazeteye konuşan üst düzey bir AB diplomatı "Orbán bekleneni yaptı. Kendi tercihiyle kendini izole etti" dedi.

Gazete Orban'ın kararının genişlemeye hazırlanan Avrupa Birliği'ni bekleyen zorlu süreci bir kez daha ortaya koyduğunu belirterek "Blok hâlihazırda Macaristan gibi ülkelerdeki dış politika farklılıkları ile boğuşuyor. Birçok lider, AB'nin genişlemeden önce kendi içinde reform yapması gerektiğinin farkında." ifadelerini kullandı.