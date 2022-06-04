Orban, AB’den yine istediğini aldı

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Macaristan, liderlerin üzerinde siyasi anlaşma sağladığı paketin onayı için Rus Ortodoks Kilisesi Patriği Kirill’in yaptırım listesinden çıkarılmasını şart koştu.

AB ülkeleri bu adım atılmadan Budapeşte’nin onay vermeyeceğini görmeleri üzerine Başbakan Viktor Orban’ın talebine boyun eğmek zorunda kaldı. Yaptırım paketinin onaylanmasının hemen öncesinde Patrik Kirill liste dışına alındı.

Öte yandan son yaptırım paketinde Rusya lideri Vladimir Putin’in sevgilisi olduğu iddia edilen olimpiyat ve dünya şampiyonu eski jimnastikçi Alina Kabaeva (39) da yer alıyor.