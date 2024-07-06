Orban: AB dönem başkanlığını bir barış misyonu olarak görüyoruz

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Orban, Azerbaycan'ın Şuşa şehrinde düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Devlet Başkanları Gayriresmi Zirvesi’nde konuştu.

Orban, 6-9 Haziran tarihlerinde yapılan Avrupa Parlamentosu (AP) seçimi ve ülkesinin AB dönem başkanlığı sürecine ilişkin konulara değindi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in son 2,5 yılda binlerce insanın bölgede barış içinde yaşamasını sağlamak için ortaya koyduğu çabayı takdir eden Orban, Ukrayna’da başlayan savaşın bir sonucu olarak dünyanın yeniden iki bloka bölünme riskiyle karşı karşıya olduğunu ileri sürdü.

Orban, bu nedenle tarihi küresel bağların yeniden onarılmasının önemine işaret ederek bu minvalde Türk Devletleri Teşkilatını Doğu ve Batı arasında işbirliğini öne çıkartan önemli bir organizasyon olarak gördüklerini dile getirdi.

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Ülkesinin AB dönem başkanlığını hafta başında üstlendiğini hatırlatan Orban, "Bu 6 aylık bütün periyodu, bürokratik ev ödevi değil barış misyonu olarak değerlendiriyoruz. Bu nedenle Kiev’e yaptığım ziyaretin hemen bir gün sonrasında dün Moskova’da görüşmelerde bulundum ve bu misyon devam edecek." ifadelerini kullandı.

Orban, AP seçimlerinin sonucunu "siyasi deprem" olarak nitelendirerek 27 üye ülkenin 20’sinde halkların değişime oy verdiğini savundu.

Halihazırda AB içinde "egemenlik ve federasyon" yanlıları arasında tartışmaların sürdüğünü kaydeden Orban ancak bu seçimden çıkan en önemli sonucun "vatanseverlerin başarısı" olduğunu ifade etti.

"İTTİFAK, YAKIN GELECEKTE AP’NİN 3’ÜNCÜ BÜYÜK GRUBU OLACAK"

Orban, Avusturya’nın başkenti Viyana’da 30 Haziran’da Avusturya Özgürlük Partisi (FPÖ), Macar Yurttaş Birliği (Fidesz) ve Çekya’daki Gayrimemnun Vatandaşlar Hareketi (ANO) tarafından kurulan ve "Avrupa için Vatanseverler" (Patriots for Europe) isimli yeni ittifaka ilişkin bilgilendirmede bulundu.

Bu üç partinin kurduğu ittifakın, yakın gelecekte AP’nin 3’üncü büyük grubu olacağını savunan Orban, AP içinde "federasyon" yanlısı oluşumların zayıflamakla beraber hala çoğunluğu oluşturduğunu ve AB’nin yeni yöneticilerini belirlemek istediklerini, bunun için 17 Temmuz’da oylama yapılacağını kaydetti.