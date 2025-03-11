Operasyon tamamlandı

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Suriye Savunma Bakanlığı, 6-7 Mart tarihlerinde eski rejim unsurlarının Lazkiye kırsalında güvenlik güçlerine gerçekleştirdikleri saldırıların ardından bölgede başlatılan askeri operasyonun tamamlandığını duyurdu. Yapılan açıklamada ordunun saldırıları başarıyla önlediği belirtilirken, gelecekteki olası tehditleri ortadan kaldırmak için yeni planların geliştirildiği de ifade edildi. Öte yandan sivillere yönelik saldırılara katıldıkları tespit edilen silahlı ordu ve milis kuvvetlerden bazı isimlerin gözaltına alındığı açıklandı. Özellikle İngiliz medyası, görgü tanıklarına dayandırdığı haberlerinde operasyon sırasında bazı milis güçlerinin kasıtlı şekilde sivilleri hedef almış olabileceğini iddia etmiş ancak hiçbir uluslararası haber ajansı katliam iddialarını doğrulayamamıştı.

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‘ELİ KANA BULAŞAN YARGILANACAK’

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara da dün yaptığı açıklamada son günlerde yaşanan olayların ülkeyi yeniden iç savaşa çekmek isteyen kesimlerin girişimleri olduğunu kaydetti. Operasyon sırasında güvenlik güçlerine ithafen dillendirilen infaz iddialarına da değinen Şara, “Sivil halkın kanına bulaşan, halkımıza zarar veren, devletin yetkilerini aşan veya kendi amaçları doğrultusunda gücü istismar eden herkesten, tüm kararlılıkla ve hoşgörüsüzlükle hesap soracağımızı beyan ederiz. Hiç kimse kanunun üstünde olmayacak, elleri Suriye halkının kanına bulanan herkes er ya da geç adaletin karşısına çıkacaktır” ifadelerini kullandı.

HUZUR KOMİTESİ KURULDU

Şara mesajında ayrıca Lazkiye bölgesinde halkla doğrudan iletişim kurmak, onları dinlemek ve gerekli desteği sağlamakla görevlendirilecek, sivil barışı korumak için çalışacak üst düzey bir komitenin kurulduğunu da duyurdu. Şara daha önce de sivillere yönelik şiddet olaylarını araştırmak için “bağımsız bir ulusal komite” kurulduğunu açıklamış, yargıç ve askeri personelden oluşan 7 kişilik komitenin, incelemeleri sonucunda 30 gün içinde rapor yayınlayacağını ilan etmişti.

AB’DEN ŞARA’YA DAVET

Avrupa Birliği Komisyonu, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara’yı 17 Mart’ta yapılacak bağış konferansı için Belçika’ya davet etti. Brüksel’in ev sahipliği yapacağı konferans “Suriye’nin yanında durmak” başlığını taşıyor. Geçen hafta Arap Birliği Zirvesi için Mısır’da bulunan Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Antonio Costa, Suriye Geçiş Dönemi Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ve Geçiş Dönemi Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile bir araya gelmiş, AB’nin Suriye’de demokratik, barışçıl ve kapsayıcı bir geçiş sürecine güçlü destek verdiğini açıklamıştı.