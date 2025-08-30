Ukraynalı siyasetçi Andriy Parubiy sokak ortasında öldürüldü: Onur Devrimi'nin önemli ismiydi

×
HABERLERDünya Haberleri

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Ağustos 30, 2025 13:59

Eski Ukrayna Parlamentosu Başkanı Andriy Parubiy’e sokak ortasında suikast düzenlendi. Onur Devrimi’nin önemli isimlerinden biri olan Parubiy, silahlı saldırı sonucu olay yerinde hayatını kaybetti.

Ukrayna’nın eski Parlamento Başkanı Andriy Parubiy, ülkenin batısındaki Lviv kentinde silahlı saldırıya uğradı. Sokak ortasında düzenlenen suikastta, 54 yaşındaki Parubiy’in hayatını kaybettiği bildirildi.

Polis, Lviv’in güneyindeki Frankivski semtinde silahlı saldırı ihbarı aldıklarını açıkladı. Yetkililer, kurbanın Parubiy olduğunu ve olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirtti.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Parubiy’in öldürülmesine ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Zelenski mesajında, “Ukrayna İçişleri Bakanı Ihor Klymenko ve Başsavcı Ruslan Kravçenko, Lviv’deki korkunç cinayete ilişkin ilk bilgileri paylaştı. Andriy Parubiy öldürüldü. Ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Katilin bulunması için gerekli tüm imkânlar seferber edilmiştir” ifadelerini kullandı.

Ukrayna basınında yer alan haberlere göre, kurye kılığına giren tetikçi Parubiy’e sekiz el ateş etti. Suikastın ardından tabancasını çantasına koydu ve elektrikli bisikletiyle olay yerinden uzaklaştı.

Rus basınında ise Parubiy’in, 2014’te Odesa’daki sendika binasının yakılmasının “intikamı” amacıyla öldürüldüğü öne sürüldü.

ONUR DEVRİMİ'NİN ÖNEMLİ İSMİYDİ

Uzun süre Lviv milletvekili olarak görev yapan Parubiy, 2004’teki Turuncu Devrim’e katıldı. 2013-2014 yıllarında gerçekleşen Onur Devrimi’nin de önemli isimlerinden biri oldu.

Parubiy, Onur Devrimi sırasında gönüllü savunma birlikleri kurdu. Rusya yanlısı Cumhurbaşkanı Viktor Yanukoviç’in devrilmesinin ardından Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Başkanı olarak görev yaptı.

2016-2019 yılları arasında Ukrayna Parlamentosu Başkanlığı görevini yürüttü.

Ukrayna'nın yeni devlet başkanı Volodimir Zelenski ülkenin iktidar sembolü 'mace'yi elinde tutuyor. Arka planda Ukrayna Parlamentosu Başkanı Andriy Parubiy görülüyor. - 2019

Parubiy, 2019’dan itibaren eski Cumhurbaşkanı Petro Poroşenko’nun liderliğini yaptığı Avrupa Dayanışması Partisi’nin üyesiydi.

Avrupa Dayanışması Partisi Eşbaşkanı ve Ukrayna Yüksek Şurası Üyesi Irina Heraşçenko, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Partimiz şokta. Bu bir terör eylemidir. Andriy, modern Ukrayna’nın kurucularından biriydi. İlkeli, dürüst, vatansever ve zeki biriydi” dedi.

 

