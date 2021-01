Onu Türkiye'de de tanımayan yok! Ünlü doktorun anlattıkları dehşete düşürdü

40 yıla yaklaşan kariyerinde Dr. Anthony Fauci, Ronald Reagan'dan yeni başkan Joe Biden'a dek yedi ABD liderine sağlık konularında danışmanlık yaptı. 80 yaşındaki Dr. Fauci, eski Başkan Trump'la arasında geçen ilginç konuşmaları ilk kez anlattı.

TRUMP'IN TARZINI ANLATTI

45'inci ABD Başkanı Trump ile arasındaki ilişkinin ters gitmeye başlamasını, bilhassa New York olmak üzere ülkenin kuzeydoğusundaki vaka sayılarının hızla arttığı dönem olarak aktaran Fauci, aralarında geçen ilginç diyalogu şöyle ifade etti:

* Durumun ehemmiyetini anlatmaya çalışırdım ve Başkan'ın yanıtı her zaman olumlu olurdu: "Pekâla, o kadar da kötü değil, doğru mu?" Ben de "Evet, o kadar kötü" derdim. Refleks bir yanıttı her zaman, durumu minimize etmek üzere sizi ikna etmeye çalışan. "Durumu minimize etmeni istiyorum" değil fakat "Oh, gerçekten o kadar kötü müydü" diyordu."

BENİ EN ÇOK ENDİŞENDİREN ŞEY...

Dr. Anthony Fauci, Donald Trump'la ilgili kendisini çok endişelendiren bir başka durumu da NY Times muhabiriyle paylaştı. Buna göre; Trump muhtemelen iş dünyasından tanıdığı bazı isimlerden telefon alıp, sonrasında da Fauci'ye gidip şöyle konuşuyordu: "Bu ilacı duydum, harika değil mi?" Ya da "Bu iyileşen hastadan alınan plazma gerçekten fenomen."

Dr. Fauci, "Ben de sakince anlatmaya çalışırdım, uygun kilinik test yaparak bir şeyin işe yaradığını ortaya çıkıyorsun; bilgiyi alıp hakem değerlendirmesine ver." O da "Oh, hayır, hayır, hayır, hayır, hayır, hayır, bu şey (ilaç) gerçekten işe yarıyor" diyordu.

'BİR ADAM BENİ ARADI'

Dr. Fauci sözlerine şöyle devam etti: "Onların hiçbir veriye dayanmayan, sadece anekdot olan fikirlerini gerçekten önemli bir şey olabilir diye ciddiye alıyordu. Sadece hidroksiklorokin değildi, muhtelif alternatif tıp tipi yaklaşımlardı. Her zaman "Bir adam beni aradı, şuradan buradan bir arkadaşım." şeklindeydi. O zamanlar kaygım tırmanmaya başlıyordu."

ÖLÜM TEHDİTLERİ DE CABASI!

Bu süreçte ölüm tehditleri de aldığını anlatan Anthony Fauci, "Beni her şeyden çok üzen eşimin ve bilhassa çocuklarımın rahatsız edilmesiydi. Çocuklarımın nerede çalıştıklarını, nerede yaşadıklarını biliyorlardı. Tehditler doğrudan çocuklarımın telefonlarına, doğrudan çocuklarımın evlerine gidiyordu. Her kimse bu aşağılık herifler o bilgiyi nereden alıyordu?"

İnternette insanların kendi aralarında konuştuğunu aktaran Dr. Fauci, sözlerini şöyle açtı: "Bu adamdan kurtulmalıyız. Onunla ilgili ne yapacağız. Başkan'ın şansına zarar veriyor diyorlardı."

MEKTUPTAN TOZ ÇIKTI!

Bir gün posta aldığını açıklayan Fauci, açtığında yüzü dahil üstü başının tozla olduğunu anlattı: "Benim ve eşim için çok rahatsız ediciydi; çünkü ofisimdeydi. Sonra üstüme baktım, 'Ne yapacağım' dedim. Güvenlik ekibi oradaydı ve bu işlerde çok deneyimlilerdi. Onlar 'hareket etme, odada kal' dedi. Tehlikeli madde uzmanlarına ulaştılar. Onlar geldi ve temizlediler. Hepsi bu."

ÜÇ OLASILIK VARDI

Dr. Fauci, maddenin zararlı bir şey olmadığını ve korkutma amacı taşıdığını da sözlerine ekledi. Karısının ve çocuklarının kendisinden daha çok korktuğunu anlatan tecrübeli hekim, "Ben birazcık fantastik bir şekilde baktım. Üç şeyden biri olmak zorundaydı: Şaka. Ya da şarbon, ki bir ay Cipro almak zorunda kalırdım. Ya da risin (zehirli protein) olsaydı ölmüştüm, yani bye-bye."