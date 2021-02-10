Online duruşmada 'kedi filtresi' krizi!
Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınının gündelik hayattaki birçok alışkanlığımızın değişmesine sebep olduğu aşikar. Ancak salgın sadece gündelik hayatı değil iş hayatını da derinden etkiliyor. Birçok iş kolunda görevler online gerçekleştirilirken bundan mahkemeler de etkilenmiş durumda. ABD'de görülen bir online duruşmada yaşanan ve anında sosyal medyada viral olan 'kedi filtresi' krizi buna en güzel örneklerden biri oldu.
ABD'de çevrimiçi görülen bir davada yaşanan 'kedi krizi' gündem oldu. Online duruşmaya katılan avukat, yanlışlıkla filtre kullandığı için mavi gözlü bir kedi olarak göründü. Söz konusu duruşmada şaşırtan diyaloglar yaşandı.
ABD'nin Texas eyaletinde bulunan Brewster County'deki bir mahkemenin Zoom uygulaması üzerinden düzenlenen çevrimiçi duruşmasına katılan hakim Roy Ferguson, karşısında iki avukat ve 'bir kedi' buldu.
Avukatlardan Rod Ponton yanlışlıkla filtre kullandığı için mavi gözlü bir kedi olarak göründü. Söz konusu ilginç görüntü üzerine hakim, avukata "Bay Ponton, sanırım video ayarlarında filtreleri açmışsınız" uyarısı yaptı.
"CANLI YAYINDAYIM, BEN KEDİ DEĞİLİM"
Kedi filtresiyle konuşan Ponton ise "Öyle. Ve nasıl kaldıracağımı bilmiyorum. Asistanım burada, yapmaya çalışıyor, ama ilerlemeye hazırım. Canlı yayındayım. Ben kedi değilim" cevabı verdi. Sosyal medyadan yayınlanan görüntüler binlerce kez izlenerek viral oldu.
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