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Onların karşısında çocuktan farkımız kalmayacak: Yapay zekanın babası uyardı

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#Yapay Zekâ#Geoffrey Hinton#Uyarı
Onların karşısında çocuktan farkımız kalmayacak: Yapay zekanın babası uyardı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 30, 2024 07:00

‘Yapay zekânın babası’ olarak görülen Nobel ödüllü Geoffrey Hinton, bu teknolojinin gelecek 30 yılda insanlığı yok etme olasılığının giderek arttığını söyledi. Hinton, “Yapay zekânın karşısında çocuktan farkımız kalmayabilir” dedi.

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YAPAY zekâ alanındaki çalışmalarıyla 2024 Nobel Fizik Ödülü’nü alan bilim insanı Geoffrey Hinton, İngiliz kamu yayıncısı BBC Radio’ya yaptığı açıklamada, “Önümüzdeki 30 yıl içinde yapay zekânın insanlığı yok etme olasılığının yüzde 10’dan yüzde 20’ye yükseldiğini” söyledi. Daha önceki bir açıklamasında teknolojinin felakete yol açma olasılığının yüzde 10 olduğunu belirten Hinton, “Oran artıyor. Çünkü bugüne kadar bizden daha zeki bir şeyi kontrol etmemiz gereken bir durum hiç yaşanmadı” dedi.

Onların karşısında çocuktan farkımız kalmayacak: Yapay zekanın babası uyardı

TAHMİN EDEMEMİŞ

İngiliz bilim insanı, “Son derece güçlü yapay zekâ sistemlerinin zekâsıyla karşılaştırıldığında insanların üç yaşında bir çocuk gibi kalacağını” ifade etti. Teknoloji üzerinde çalışmaya ilk başladığında yapay zekânın bu kadar hızlı gelişeceğini tahmin etmediğini belirten Hinton, “Bu alandaki uzmanların çoğu, muhtemelen önümüzdeki 20 yıl içinde insanlardan daha akıllı yapay zekâlar geliştireceğimizi düşünüyor. Ve bu çok korkutucu bir düşünce” diye konuştu. 77 yaşındaki Hinton geçen sene, yapay zekâ gelişiminin yarattığı riskler hakkında daha açık konuşabilmek için teknoloji devi Google’daki işinden istifa ettiğini açıklamıştı.

 

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#Yapay Zekâ#Geoffrey Hinton#Uyarı

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