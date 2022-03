‘Onların güç sembolüydü…’ Rus Oligarkların yatlarında panik var

Joe Biden, Ukrayna’nın işgalinin ardından Vladimir Putin’in iş müttefikleri ve yakın çevresiyle mücadele etmek için oligarklara yaptırımları duyurdu. Yaptığı ‘State of the Union’ konuşmasında Rus oligarklarını hedef alma sözü verdi ve yaptırımları uygulamak için Adalet Bakanlığı’nda ‘KleptoCapture’ adı altında bir görev gücü kurdu. Ardından yaptığı konuşmada ise bakanlığın, “Ukraynalılar metroda saklanırken ceplerini Rus halkının parasıyla dolduran Rus oligarklarının suçlarının peşine düşeceğini" söyledi.

Sadece ABD değil, Avrupa da işgalin ardından Rus oligarklara karşı yaptırımlar uygulamaya başladı. Öyle ki, Rus milyarderlerden olan Alisher Usmanov’un 2016 yılında 600 milyon dolara satın aldığı ve bir zamanlar tonaj olarak dünyanın en büyüğü yapım yatı 'Dilbar’a yaptırımların açıklanmasından iki gün sonra el konulduğu belirtildi.

Hamburg hükümeti ise yatın fiziksel olarak ele geçirilmediğini, bunun yerine Almanya’nın liman kenti Hamburg’daki hareketine izin verilmediğini söyledi.

BUGÜNE KADAR ÜRETİLEN EN DONANIMLI YAT

Adını Usmanov’un annesinin adından alan yat, şimdiye kadar özel bir yata kurulmuş en büyük kapalı yüzme havuzuna sahip. Dilbar'ın şu anki değerinin yaklaşık 735 milyon dolar olduğu tahmin ediliyor.

Forbes dergisinin haberine göre ‘Dilbar’, Lürssen şirketi tarafından 56 aydan uzun sürede yapıldı; dev bir yüzme havuzu, iki helikopter pisti, sauna, güzellik salonu ve jimnastik salonuna sahip, süper yatın ayrıca 12 suit odası var.

FRANSA ‘AMORE VERO’ YATINA EL KOYDU

Almanya’dan sonra bir oligark yatına el konma haberi de Fransa’dan geldi. Rus petrol üreticisi Rosneft’in CEO'su olan Eski Rusya Başbakan Yardımcısı Igor Sechin'in 88 metrelik ‘Amore Vero’ isimli süper yatına, Akdeniz'deki La Ciotat limanında el koyuldu.

Fransa Kamu Hareketi ve Hesaplar Bakanlığı'ndan Olivier Dussopt 3 Mart günü attığı bir tweette, "Avrupa Birliği'nin Rusya'ya yönelik yaptırımlarının uygulanmasının bir parçası olarak ve Ukrayna'yı desteklemek için bir yata el koyduk" dedi.

Söylenenlere göre yat onarımdaydı ancak Fransız yetkililer bu ‘onarım’ın acilen denize açılmak için düzenlemeler yapılması anlamına geldiğini söyledi. Igor Sechin'e, 2014 yılında Rusya'nın Kırım'ı ilhak etmesinin ardından da ABD tarafından yaptırım uygulanmıştı. İş insanı şimdi de Avrupa Birliği listesine dahil edildi.

YATLARDA PANİK! HEPSİ HAREKET HALİNDE

Rus milyarderlerinin sahip olduğu süper yatlar, ABD ve müttefiklerinin bu tür mülklere karşı olası yaptırımları incelemeye başladığından beri hareket halinde. Deniz trafiği veri tabanı ‘Marine Traffic’ten alıntı yapan CNBC, en az dört Rus milyarderin yatlarını ABD ile suçluların iadesi anlaşması olmayan Karadağ ve Maldivler’e taşımaya başladığını bildirdi.

Grafik: Harun Elibol

PUTİN’E AİT OLDUĞU İDDİA EDİLEN YATIN YENİ ROTASI: CEHENNEM

Bazı haber kaynaklarında Vladimir Putin’e ait olduğu iddia edilen ‘Graceful’ adlı yat, 7 Şubat 2022’de Almanya’nın Hamburg kentindeki limandan ayrıldı ve 9 Şubat’ta Rusya’nın Kaliningrad kentine ulaştı. Graceful, yaklaşık 100 milyon dolar değerinde olduğuna inanılan lüks bir yat.

Anonymous adlı hackivist grup ise Putin’ ait olduğu iddia edilen yatın çağrı adını hedef aldı. Grup, ‘zarif’ anlamına gelen Graceful çağrı ismini ‘FCKPTN’ yapmak ve geminin varış yerinin ‘cehennem’ olarak değiştirilmesini sağlamak için deniz trafiği verilerini hackledi.

Anonymous grubu, "Putin'in yatı artık doğru yolda!” tweetiyle saldırının sorumluluğunu üstlendi.

