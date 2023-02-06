Dünya Türkiye'ye destek ve yardım için seferber oldu

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Sabah saatlerinde, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan 7,7'lik deprem ile Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde gerçekleşen 7.6 ikinci deprem nedeniyle Türkiye'de bin 6551 kişi hayatını kaybetti. Enkaz altında kalan kişileri arama kurtarma çalışmaları devam ederken birçok ülkeden de arama kurtarma faaliyetlerine destek geldi. İşte Türkiye'ye arama-kurtama ekibi gönderecek olan ülkeler:

AZERBAYCAN: SABAHIN İLK SAATLERİNDE İLK EKİP YOLA ÇIKTI



Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı arayarak Azerbaycan halkı adına taziyelerini iletti. Azerbaycan'ın Türkiye'nin acısını paylaştığını, Azerbaycan ve Türkiye'nin her zaman birbirlerinin yanında olduğunu vurguladı. Azerbaycan halkı adına taziyelerini iletti. Kendisinin talimatıyla Türkiye'ye 420 kişilik bir kurtarma ekibinin gönderildiğini belirten Aliyev, Azerbaycan ekibinin afet bölgesine varır varmaz Türkiye'deki meslektaşlarıyla birlikte hemen çalışmalara başlayacaklarını söyledi. Cumhurbaşkanı Aliyev, yakın zamanda gerekli gıda yardımının da gönderileceğini kaydetti.

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"İKİ UÇAK DOLUSU TIBBİ YARDIM GÖNDERİLECEK"

Öte yandan Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in talimatı ile Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığı tarafından yarın Türkiye’ye iki uçak dolusu yardım gönderileceği belirtildi. Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, uçaklardan birinde Olağanüstü Haller Bakanlığı'na ait her türlü tıbbi malzeme ve teçhizatla donatılmış seyyar sahra hastanesi olduğu aktarılarak, hastanenin 4 fonksiyonel birim, kabul, laboratuvar, cerrahi ve yoğun bakım üniteleri ile 3 yardımcı konteyner ve 3 hava dolu modülden oluştuğu, ağır yaralı ve hastaların muayene, ameliyat ve tedavisi için uygun biçimde tasarlandığı kaydedildi. Mobil sahra hastanesinde Olağanüstü Haller Bakanlığı'na bağlı profesyonel sağlık personelinin görev yapacağı ve hastanenin gerekli tüm ilaç ve malzemelerle donatıldığı belirtildi. Açıklamada, ikinci uçakla ise depremzedelerin barınması için çadır, yatak, ısıtıcı ve diğer ekipmanlar gönderileceği aktarıldı.

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RUSYA: YARDIMA HAZIRIZ

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, Türkiye'ye yardıma hazır olduklarını ve 2 adet IL-76 yardım uçağını arama kurtarma birimleriyle göndermeye hazır olduklarını duyurmuştu. son gelen bilgiye göre Rusya Acil Durumlar Bakanlığı’nın arama-kurtarma ekipleri Türkiye ve Suriye’ye doğru yola çıktı.

BULGARİSTAN'DAN 59 KİŞİLİK ARAMA KURTARMA EKİBİ ARAÇLARIYLA ÜLKEYE GİRİŞ YAPTI

Bulgaristan İçişleri Bakanlığı, kaza kırım, ambulans, itfaiye ve arazi aracı olmak üzere 19 araç ile 59 kurtarma ekibini, deprem bölgesinde arama kurtarma çalışmalarına katılmak üzere gönderdi. Bulgaristan'ın Plovdiv ilinden karayoluyla hareket eden ekip, saat 21.00 sıralarında Kapıkule Sınır Kapısı'ndan ülkeye giriş yaptı. Heyeti sınır kapısında Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Nihat Kınık ve beraberindeki heyet karşıladı.

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'KOMŞU OLARAK GÖZ YUMAMAZDIK'

Burada gazetecilere açıklama yapan Bulgaristan arama kurtarma ekibi sorumlusu Kaloyan Donçev, Türkiye ile Bulgaristan'ın kardeş ülkeler olduğunu söyledi. Depremde hayatını kaybedenlere baş sağlığı dileyen Donçev, "Öncelikle baş sağlığı dilemek istiyorum. Bütün vefat eden insanların akrabalarının başları sağ olsun. Biz bu duruma gerçekten çok üzüldük. Biz, sizinle komşuyuz ve sizin yaşadığınız her kötü şey bizi çok ciddi derinden etkiliyor. Sizin Türkiye’de çok fazla hazırlığınız olduğunu biliyorum ve gereken her şeyi yapıyorsunuz. Fakat biz komşu olarak göz yumamazdık. Biz de bu yardıma katılmak istedik. 50 tane özellikle eğitim almış, depremlerde kurtarıcı olarak görev almış kişi ile toplam 59 kişiyiz. Aynı zamanda araçlarımızla geldik. Yanımızda, enkaz altında kalan kişileri bulabilmek için özel teknolojimizi de getiriyoruz. Karayolu ile gideceğiz. Adana’ya uçakla giden özel ekipler de oldu. Şu anda oradalar" diye konuştu.

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Ekip Kapıkule Sınır Kapısı'nda yurda giriş yaparak, Kahramanmaraş, Diyarbakır, Malatya ve Gaziantep gibi depremden etkilenen bölgelerde görev almak üzere yola çıktı.

ABD DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI: DEPREMLERDEN ETKİLENENLERE YARDIM ETMEK İÇİN ELİMİZDEN GELEN HER ŞEYİ YAPMAYA KARARLIYIZ

Kahramanmaraş merkezli yaşanan çok sayıda depremde Türkiye ve Suriye’de çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesinin ardından ABD Dışişleri Bakanlığı, Türkiye ve Suriye’de hayatını kaybedenler için başsağlığı diledi. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken yaptığı yazılı açıklamada, “ABD, bugün meydana gelen depremler nedeniyle Türkiye ve Suriye'deki trajik can kaybı ve yıkımdan derin üzüntü duyuyor. Depremden etkilenenlerin ailelerine başsağlığı diliyoruz ve kapsamlı müdahale seçeneklerimizi değerlendiriyoruz” dedi.

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Blinken, ekibine bölgenin neye ihtiyacı olduğunu belirlemek için önümüzdeki günlerde müttefik Türkiye ve insani yardım ortakları ile yakın temas halinde olmaları talimatı verdiğini aktardı. Türkiye'ye ilk yardım müdahalesinin halihazırda devam ettiğini ifade eden Blinken, “Suriye'deki ABD destekli insani yardım kuruluşları depremlerin ülke çapındaki etkilerine müdahale ediyor. Önümüzdeki günlerde, haftalarda ve aylarda bu depremlerden etkilenenlere yardım etmek için elimizden gelen her şeyi yapmaya kararlıyız” dedi.

İSRAİL’DEN TÜRKİYE VE SURİYE’YE DEPREM YARDIMI

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki depremin ardından Türkiye’ye arama-kurtarma ve sağlık ekibi, Suriye’ye ise insani yardım göndereceklerini açıkladı.



Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki depremin ardından İsrail, Türkiye ve Suriye’ye yardım edeceklerini açıkladı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu yaptığı açıklamada, Türkiye’ye arama-kurtarma ve sağlık ekibi göndereceklerini aktardı.



Netanyahu ayrıca, İsrail’in resmen savaş halinde olduğu Suriye'ye insani yardım göndereceğini ifade etti. Suriye’den yardım talebinin diplomatik kanallar üzerinden geldiğini aktaran Netanyahu, söz konusu talebi iletildiği diplomatik kanal hakkında detay paylaşmadı. Netanyahu, Suriye’den gelen yardım talebinin onaylandığını ve yakın zamanda Suriye’ye gönderileceğini ifade etti.

ÖZBEKİSTAN: 100 KİŞİLİK ARAMA KURTARMA TİMİ GÖNDERİLECEK



Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev’in talimatıyla Türkiye’ye insani yardım, özel ekipman ve 100 kişilik arama kurtarma timi gönderileceği açıklandı.

IRAK’TAN TÜRKİYE VE SURİYE’YE DEPREM YARDIMI

Irak, Türkiye ve Suriye’ye yaşanan depremlerin ardından arama-kurtarma ekipleri ve insani yardım gönderileceğini açıkladı.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerin ardından Irak, Türkiye ve Suriye’ye arama-kurtarma ekipleri ve insani yardım gönderileceğini açıkladı. Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye’de sabah saatlerinde meydana gelen depremde hayatını kaybeden ve yaralılar için duyduğu üzüntüyü dile getirdi.



Sudani, depremden etkilenenlere yardım eli uzatmak ve katkıda bulunmak için Türkiye’ye acilen sivil savunma ekipleri, tıbbi malzemeler, ilk yardım, barınma malzemeleri, gıda ve yakıt gönderilmesine karar verildiğini ifade etti.



Irak Sanayii Bakanı Halir Bettal ise, Türkiye ile Suriye’deki depremzedelere yardım etmek amacıyla Samarra'daki İlaç ve Tıbbi Müstahzarlar Genel Şirketi’nden 100 milyon Irak dinarı (60 bin dolar) değerinde ilaç yardımı yapılacağını duyurdu.

ARNAVUTLUK’TAN TÜRKİYE’YE ARAMA-KURTARMA EKİBİ DESTEĞİ

Arnavutluk, merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerin ardından aralarında sağlık ve arama-kurtarma personeli bulunan 7 araç ve 53 kişiden oluşan ekibi Türkiye’ye gönderdi.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerin ardından Arnavutluk, Türkiye’ye arama-kurtarma ekibi gönderdi. Arnavutluk Savunma Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Arnavutluk Savunma Bakanlığı ve Ulusal Sivil Savunma Ajansından aralarında sağlık ve arama-kurtarma personeli bulunan 7 araç ve 53 kişiden oluşan ekibin Türkiye’ye gönderildiği ifade edildi.

Ekibi Türkiye’ye gönderilmeden önce düzenlenen törende konuşan Savunma Bakanı Niko Peleshi, Türkiye’nin acısını paylaştıklarını dile getirerek, Arnavutluk’un her zaman ve özellikle de 26 Kasım 2019 tarihinde meydana gelen depremde Türkiye’nin Arnavutluk’un yanında olduğuna vurgu yaptı.

“HER ZAMAN VE HER KONUDA YANIMIZDA OLDULAR”

Peleshi, “Türkiye bizim için önemli ve dost bir ülke. Her zaman ve her konuda yanımızda oldular. Bundan dolayı bu bir bize verilen yardımların bir nişanesi olarak yardım iadesi yapıyoruz. Ancak başka bir ülkenin başına böyle bir felaket gelirse de biz küçük bir ülke olarak elimizden geleni yapacağız ve bütün imkanları seferber edeceğiz. Çünkü biz acil yardım ve yardımlaşma konusunda artık AB Sivil Koruma Mekanizması içerisindeyiz. Böyle bir mekanizmanın içerisinde sadece yardım alan taraf değil veren taraf da olacağız. Orada vereceğiniz katkılarınızdan dolayı sizlere çok teşekkür ediyorum. Arnavutluk hükümeti adına size minnettarız ve sağ salim dönmenizi temenni ediyoruz” dedi.

BAŞBAKAN RAMA’DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI



Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ise erken saatlerde yaptığı açıklamada, “Bu sabah Türkiye ve Suriye’nin bazı bölgelerini vuran yıkıcı depremle ilgili haberler bizi derinden üzdü. Hayatını kaybeden çok sayıda aileye başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Dayanışma çerçevesinde arama kurtarma misyonu yürütecek ekibimiz bugün yola çıkacak” demişti.

FRANSA, TÜRKİYE’YE 139 KİŞİLİK ARAMA-KURTARMA EKİBİ GÖNDERECEK

Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerin ardından Türkiye’ye 139 kişilik arama-kurtarma ekibi göndereceklerini açıkladı.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerin ardından Fransa’da harekete geçti. Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin yaptığı açıklamada, depremlerin ardından Türkiye’ye 139 kişilik arama-kurtarma ekibi göndereceklerini belirterek, ekibin bu akşam Türkiye’ye hareket edeceklerini ifade etti. Darmanin, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un talimatıyla söz konusu ekibin "AB Sivil Koruma Mekanizması"nın parçası olarak Türkiye’ye gönderildiğini belirterek, "Fransa, Türkiye ile tam dayanışma içindedir" dedi.

AVUSTURYA’DAN TÜRKİYE’YE 84 KİŞİLİK ARAMA-KURTARMA EKİBİ

Avusturya, merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerin ardından Türkiye’ye 84 kişilik arama-kurtarma ekibi göndereceklerini açıkladı.



Merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerin ardından Türkiye’ye bir ülke daha yardım gönderme kararı aldı. Avusturya hükümeti tarafından yapılan açıklamada, yarından itibaren deprem bölgelerindeki operasyonları desteklemek amacıyla Türkiye’ye Afet Yardım Birimi'nden 84 kişilik arama-kurtarma ekibi gönderileceği ifade edilerek, yardım kuruluşlarını sahadaki çalışmalarının desteklenmesi için ise 3 milyon euro maddi destek sağlanacağı belirtildi.



Avusturya Başbakanı Karl Nehammer yaptığı açıklamada, depremin ardından Avusturya'nın "hızlı insani yardım sağlayacağını" belirterek, “Depremlerin ardından bugün Türkiye ve Suriye'den bize ulaşan korkunç fotoğraflar, ağır hasar ve çok sayıda can kaybı olduğunu gösteriyor. Düşüncelerimiz ve en derin sempatimiz kurbanlar ve aileleriyle birlikte. Bu zor durumda Türkiye ve Suriye halkının yanındayız" dedi. Avusturya’dan gelecek olan ekibin yaklaşık 10 gün boyunca sahadaki ekiplere destek olması planlanıyor.

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GÜRCİSTAN'DAN TÜRKİYE'YE 60 KİŞİLİK ARAMA-KURTARMA EKİBİ

Gürcistan, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerin ardından Türkiye’ye 60 kişilik arama-kurtarma ekibi gönderme kararı aldı.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerin ardından birçok dost ve müttefik ülke Türkiye’ye yardım için harekete geçti. Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili'nin talimatı üzerine, Gürcistan İçişleri Bakanlığına bağlı Acil Durumlar Yönetim Servisi'nin 60 kişilik arama-kurtarma ekibi Türkiye'ye gitmek üzere yola çıktı. Gürcistan İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Türkiye’ye gönderilen ekibi bizzat Acil Durumlar Yönetim Servisi Başkanı Teimuraz Mghebrishvili yöneteceği belirtildi.

Açıklamada, "Türkiye'de meydana gelen yıkıcı depremin sonuçlarına müdahale çalışmalarına katılmak üzere Acil Durumlar Yönetim Servisi Özel Durumlara Müdahale Ana Daire Başkanlığı üssünden 60 itfaiyeci ile ilgili kurtarma ekipmanları yol çıktı. Türkiye'ye giden Gürcistanlı itfaiye ve kurtarıcı grubunda, depremin sonuçlarını tasfiye ve kurtarma önlemlerinin uygulanması yönünde eğitim almış itfaiye ve kurtarma ekipleri görev yapıyor. Acil Durum Yönetimi Servisi başkanı Teimuraz Mghebrishvili, Gürcü itfaiyecilerin kurtarma faaliyetlerinin koordinasyonunu bizzat yönetecek. Bugün Gürcistan İçişleri Bakanı Vakhtang Gomelauri, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya bakanlık adına taziye mektubu göndererek olaydan duyduğu üzüntüyü dile getirdi" ifadelerine yer verildi.

İNGİLTERE, ÇEKYA VE TAYVAN, TÜRKİYE’YE ARAMA-KURTARMA EKİBİ GÖNDERİYOR

İngiltere, Çekya ve Tayvan, Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremin ardından Türkiye’ye arama-kurtarma ekibi göndereceklerini açıkladı.



Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki depremin ardından birçok ülke Türkiye’ye yardım için harekete geçti. Çekya, Türkiye’deki yıkıcı deprem sonrası arama-kurtarma çalışmalarına destek amacıyla 68 kişilik arama kurtarma ekibi gönderme kararı aldı. Çekya Dışişleri Bakanlığı’nın deprem bölgesine yardım gönderme teklifi Türkiye tarafından kabul edilirken, başkent Prag ve Ostrava itfaiyelerinden oluşan toplamda 68 kişilik ekip ve 4 arama köpeği TSİ 20.00’de (TSİ) Prag Vaclav Havel Havaalanından Türkiye’ye doğru yola çıkacak.

“BÜYÜK ÜZÜNTÜYLE ÖĞRENDİM”

Çekya Başbakanı Petr Fiala yaptığı açıklamada, “Türkiye ve Suriye’de meydana gelen yıkıcı ve ölümcül depremi büyük bir üzüntüyle öğrendim. Çekya, 68 kişilik bir arama kurtarma ekibi ile Türkiye’ye yardım edecek” dedi.

Çekya tarafından Türkiye’ye gönderileceği açıklanan 68 kişilik arama-kurtarma ekibi, gönüllü 1 Türk vatandaşının daha eklenmesi ile 69 kişi olarak Türkiye’ye hareket etti. 35 kişiden oluşan ilk ekip yerel saatle 18.15’de Ostrava Leos Janacek Havaalanı’ndan, 34 kişiden oluşan ikinci ekip ise yerel saatle 19.00’da Prag Vaclav Havel Havaalanı’ndan hareket etti.

Ekipler uçakla direkt olarak Adana’ya gidecek. Başkent Prag’dan hareket eden ekibi Prag Türk Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Banu Malaman ve diğer yetkililer havaalanında yolcu etti.

TAYVAN’DAN TÜRKİYE’YE 40 KİŞİLİK ARAMA-KURTARMA EKİBİ



Uzakdoğu ülkesi Tayvan da, depremin ardından acil olarak 40 kişilik kurtarma ekibini Türkiye’ye gönderme kararı aldı. Uzmanlardan oluşan ekibin 3 kurtarma köpeği ve 4 tonluk ekipmanı da yanlarında götürecekleri ifade edildi.



Tayvan saati ile akşam 10.25’te Taipei-İstanbul seferini yapacak tarifeli uçağa binecek olan ekip, yarın sabah İstanbul’a gelecek ve oradan da afet bölgesine hareket edecek. Tayvan hükümeti ayrıca Türkiye’ye 200 bin dolarlık yardım yapacağını duyurdu.

İNGİLTERE’DEN TÜRKİYE’YE 76 KİŞİLİK EKİP



İngiltere Dışişleri Bakanı James Cleverly yaptığı açıklamada, İngiltere'nin Türkiye'ye 76 kişilik arama-kurtarma ekibi göndereceğini aktararak, “Gerektiğinde daha fazla destek sağlamaya hazırız” dedi. Söz konusu ekibin İngiltere'den yerel saatle 16.00'da uçakla Gaziantep'e hareket etmesi bekleniyor.

"KANADA, TÜRKİYE VE SURİYE'YE YARDIM İÇİN HAZIR"

Merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerin ardından Kanada, Türkiye ve Suriye'ye yardım sağlamaya hazır olduklarını açıkladı. Kanada Başbakanı Justin Trudeau yaptığı açıklamada, Türkiye ve Suriye'den gelen raporların ve görüntülerin yıkıcı olduğunu belirterek, “Kanada yardım sağlamaya hazır. Düşüncelerimiz ve kalbimiz bu büyük depremden etkilenen herkesle ve sevdiklerini kaybedenlerle" dedi.

Muhafazakar Parti ise, Kanadalıların ve Kanada hükümetinin yardım sağlamak için her türlü çabayı desteklediklerini duyurdu. Yeni Demokratik Parti Milletvekili Heather McPherson, federal hükümeti anında insani destek göndermeye çağırdı.

Depremler nedeniyle Türkiye’de bin 651 kişi hayatını kaybederken, 11 bin 119 kişi de yaralandı. Suriye’de ise 593 kişi hayatını kaybederken, bin 411 kişinin de yaralandığı bildirildi.