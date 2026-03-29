Onlar uzaylı değil şeytan

Muhafazakâr podcast yayıncısı Benny Johnson’a konuşan Vance, Başkan Donald Trump’ın şubat ayında federal kurumlara UFO’lar ile ilgili dosyalarını açma talimatı vermesiyle ilgili “Bunu gerçekten anlamak için yeterince zaman ayıramadım ama ayıracağım, bana güvenin. Bu konuya takıntılıyım. Başkan yardımcısı olarak daha üç yılım var. UFO dosyalarının dibine kadar ineceğim” diye konuştu. Vance ayrıca, “Ben onların uzaylı olduğunu düşünmüyorum. Bence onlar şeytanlar” diyerek bunu, “insanlara tuhaf şeyler yapan, gökyüzünde uçan varlıklar” şeklindeki Hıristiyan anlayışıyla açıkladı.