×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERDünya Haberleri

Onlar uzaylı değil şeytan

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Mart 29, 2026 07:00

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, tanımlanamayan uçan cisimlere (UFO) ilişkin ABD hükümetindeki bilgileri derinlemesine inceleyeceğini söyleyerek kendi görüşüne göre uzaylıların aslında şeytanlar olduğunu söyledi.

Haberin Devamı

Muhafazakâr podcast yayıncısı Benny Johnson’a konuşan Vance, Başkan Donald Trump’ın şubat ayında federal kurumlara UFO’lar ile ilgili dosyalarını açma talimatı vermesiyle ilgili “Bunu gerçekten anlamak için yeterince zaman ayıramadım ama ayıracağım, bana güvenin. Bu konuya takıntılıyım. Başkan yardımcısı olarak daha üç yılım var. UFO dosyalarının dibine kadar ineceğim” diye konuştu. Vance ayrıca, “Ben onların uzaylı olduğunu düşünmüyorum. Bence onlar şeytanlar” diyerek bunu, “insanlara tuhaf şeyler yapan, gökyüzünde uçan varlıklar” şeklindeki Hıristiyan anlayışıyla açıkladı.

 

BAKMADAN GEÇME!