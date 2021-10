Onlar için bile sıradışı! Gelin ve damat tencerede!

Yeni evli çift Akash ve Aishwarya, Chengannur'daki bir hastanede sağlık çalışanı. Yaşadıkları eyalate genelinde 27 kişinin ölümüne neden olan şiddetli yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymalarından yılmayan ikili, büyük günlerini ertelemek istemiyorlardı. Düğün günü ise öyle bir çözüm buldular ki şimdi tüm dünya onları konuşuyor...

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, yeni evli çiftin alüminyum bir tencere içinde oturduğu yanlarındaki kişilerin de kürek çekerek çifti düğün alanına götürdüğü görüldü.





So this couple from Alappuzha district in Kerala used a large cooking vessel to wade through the flood water to get to their wedding venue. Even the wedding venue was flooded, but fortunately they managed to get married without missing the muhurtham time :) pic.twitter.com/mqldzgKIkd