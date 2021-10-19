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Onlar için bile sıradışı! Gelin ve damat tencerede!

#Hindistan#SEL#Dünya
Onlar için bile sıradışı Gelin ve damat tencerede

Hindistan'ın güneyindeki Kerala eyaletindeki şiddetli yağmurların ardından yaşanan sel felaketi ilginç bir tabloya şahit oldu. Çaresiz kalan Hintli bir çift, kasabalarının su basmış sokaklarından bir tencerenin içinde geçerek düğünlerine geldiler.

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Yeni evli çift Akash ve Aishwarya, Chengannur'daki bir hastanede sağlık çalışanı. Yaşadıkları eyalate genelinde 27 kişinin ölümüne neden olan şiddetli yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymalarından yılmayan ikili, büyük günlerini ertelemek istemiyorlardı. Düğün günü ise öyle bir çözüm buldular ki şimdi tüm dünya onları konuşuyor...

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, yeni evli çiftin alüminyum bir tencere içinde oturduğu yanlarındaki kişilerin de kürek çekerek çifti düğün alanına götürdüğü görüldü.

GELİN: TEK SEÇENEĞİMİZ BUYDU

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Düğün alanına ulaşmak için hiçbir çözüm bulamayan çiftin tencereyi yerel bir tapınaktan ödünç aldığını belirten gelin Aishwarya elimizdeki tek seçenek buydu. Hiç hayal etmediğimiz bir düğüne dönüştü" dedi.

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KENTTE KURTARMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Şiddetli yağış, son dört gün içinde eyalet genelinde ciddi sel ve ölümcül toprak kaymalarına neden oldu. Nehirler taştı, köprüler yıkıldı birçok kasaba ve köy ile iletişim tamamen kesildi.

Ordu, donanma ve hava kuvvetleri yardım ve kurtarma operasyonlarına yardım ederken Idukki bölgesindeki üst düzey yetkili Sheeba George, baraj açılışları öncesinde düzinelerce ailenin evlerinden tahliye edildiğini açıkladı.

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Eyalet hükümeti yaptığı açıklamada, şiddetli sağanaklar da dahil olmak üzere yaygın yağmurun bölgeyi 20 Ekim'den sonraki iki ila üç gün boyunca hırpalamasının beklendiğini söyledi. 2018'de sel, neredeyse bir asırdır devleti vuran en kötü selde yaklaşık 500 kişiyi öldürdü.

 

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