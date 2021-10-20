Önde gelen Alman gazetesinde tasfiye

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Axel Springer Yayınevi karara “Reichelt’in mesleki ve özel hayatını ayıramamasını” gerekçe gösterdi. Bild’in yeni genel yayın yönetmeni ise yine yayınevi bünyesinde yayımlanan Welt gazetesinin yazı işleri müdürü Johannes Boie (37) oldu. Reichelt’le ilgili iddiaları ilk olarak Spiegel dergisi martta gündeme taşımış, Reichelt’in çalışanlara mobbing (bezdiri) uyguladığı ve bazı kadın çalışanlarla ilişki yaşadığı öne sürülmüştü. Amerikan New York Times, Bild’in bir kadın editörünün Reichelt ile ilişkisi sonucu terfi ettiği iddialarına da yer verildi. Reichelt, 2017’den beri Bild’in genel yayın yönetmenliğini yürütüyordu.