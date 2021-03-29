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Dünya
hurriyet.com.tr / DIŞ HABERLER
Haber Giriş: 29.03.2021 - 13:28 | Son Güncelleme:

Önce tweet attı, sonra sildi: ABD yanlışlıkla nükleer kodu mu paylaştı?

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Önce tweet attı, sonra sildi: ABD yanlışlıkla nükleer kodu mu paylaştı?

ABD Stratejik Komutanlığı'nın (STRATCOM) şifreye benzer bir tweet paylaşması kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu. Şifreye benzer paylaşım 'ABD yanlışlıkla nükleer kodu mu paylaştı?' yorumlarının yapılmasına neden oldu.

Sosyal medya ABD Stratejik Komutanlığı'nın (STRATCOM) paylaştığı tuhaf Twitter paylaşımını konuşuyor.

STRATCOM, Twitter hesabında pazar akşamı ";l;;gmlxzssaw," şeklinde bir tweet attı. Kurumun şifreyi andıran bu paylaşımına tepkiler gecikmedi.

Kısa sürede binlerce defa retweet'lenen paylaşımı pek çok yorum geldi.

Önce tweet attı, sonra sildi: ABD yanlışlıkla nükleer kodu mu paylaştı

Bazı kullanıcılar 'ABD yanlışlıkla nükleer kodu mu paylaştı?' yorumunu yaparken bir kullanıcı 'Bu duruma bir açıklık getirin Dünya bir saat içinde yok mu olacak?' yorumunda bulundu.

TWEET'İ SİLDİ ÖZÜR DİLEDİ

STRATCOM, söz konusu paylaşım hakkında yaklaşık yarım saat sonra harekete geçti ve tweet'i sildi.

Daha sonra yine Twitter üzerinden bir açıklama yayınlayan kurum, 'Karışıklık için özür dileriz. Lütfen bu post'u önemsemeyin' ifadelerine yer verdi.

KANADA'DAN DESTEK

STRATCOM'a destek Kanada'dan geldi. Kanada Ordusu'nun ABD'deki Twitter hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

'Böyle şeyler her zaman olur. Hatta sizin de bir gün başınıza gelebilir. Sorun değil arkadaşlar'

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