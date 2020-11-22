Önce tükürdü, sonrasında söyledikleri ise dehşete düşürdü!

Massachusetts polisi, maske takmadıkları için iki kadının yüzüne tüküren adamın peşinde... Güvenlik güçleri, 15 Kasım'da yaşandığı belirtilen olayın görüntülerini CNN International ile paylaştı.

Görüntülere adamın kadınlara tükürdüğü yansırken, yürüyüş yapan kadınlar ile arasında geçen diyalog da rahatlıkla duyuluyor. Adı açıklanmayan adam, kadınlara doğru tükürdükten sonra "Bende Covid var. Covid testim pozitif çıktı" diyor ve ilerleyip bir kez daha tükürüyor.

Polis tarafından yayınlanan görüntülerde adamın "Maske takmıyorsunuz" diye uyarıda bulunduğu, kadınlardan birinin ise "Umurumda değil. Dışarıdayken maske takmayacağım" diye karşılık verdiği duyuluyor.

Ashburnham Polisi, adamın saldırı ve biyolojik madde ile tehditten yargılanabileceğini açıkladı.