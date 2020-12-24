Önce test sonra geç

İngiltere Ulaştırma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, iki ülke arasında hava, deniz ve demiryolu ulaşımının dün sabah saatlerinde yeniden başlamasını öngören bir protokol imzalandı. İngiltere’den Fransa’ya seyahat etmek isteyen herkes, seyahat öncesi son 72 saat içinde COVID-19 testi yaptırmak zorunda kalacak. Testin negatif çıktığına dair belge sunamayanların ulaşım araçlarına binmesine izin verilmeyecek. Tüm TIR şoförleri de hızlı sonuç veren testlerden yaptıracak. 31 Aralık’ta gözden geçirilecek protokolün 6 Ocak’a kadar devam etme ihtimali bulunuyor.

50 ÜLKE SEYAHATİ DURDURDU

Ulaştırma Bakanı Grant Shapps, “Bu protokolle Fransız sınırı, acil nedenlerle seyahat edenlere yeniden açılacak” dedi. Limanlardaki tıkanıklığı azaltmaya çalıştıklarını vurgulayan Shapps, nakliyatçıları bir sonraki duyuruya kadar limana gitmemeye çağırdı. İngiltere’de COVID-19’un yüzde 70 daha hızlı yayılan bir türünün ortaya çıkmasının ardından aralarında Türkiye’nin de olduğu 50’den fazla ülke, İngiltere’yle olan seyahati durdurmuştu.

TÜRK ŞOFÖRÜN KAHVALTI SOFRASI

Sınır geçişi durduğu için Manş Tüneli’nin İngiltere’deki ayağı Dover’da mahsur kalan Türk TIR şoförünün, “Akdeniz kahvaltısı” olay oldu. İngiliz Daily Mail gazetesi, M-20 otoyolunda park etmiş Türk TIR şoförünün masasında neler olduğuna dair bir grafik bile hazırladı. Arkadaşıyla kahvaltı eden Türk şoförün kahvaltı masasında sucuk, zeytinyağı, peynir, domates, bal, yoğurt, fındık ezmesi gibi kahvaltılıklar ve çay yer aldı.

3 BİNDEN FAZLA TIR KUYRUKTA

Fransa’nın pazar günü aldığı karar nedeniyle de Dover Limanı’na çıkan karayolunda bekleyen ve sayıları 3 bini geçen TIR kuyrukları oluşmuştu. Market zincirleri, yasak nedeniyle özellikle sebze ve meyve tedarikinde sorun yaşanabileceğini duyurmuştu.