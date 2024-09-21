Önce siber saldırı sonra hava saldırısı: Lübnan’a kara operasyonu yakın mı

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İsrail ordusu önceki gece Hizbullah’ın roketatar mevzileri ve silah depolarının da aralarında olduğu 100’den fazla hedefin vurulduğunu duyurken, dün de Beyrut’un güneyindeki Dahiyeh banliyösünde bir binayı F-35 savaş uçaklarıyla vurdu. Hizbullah ise saldırılara roketlerle karşılık verdi; İsrail’in kuzey bölgelerine 150’den fazla roket atıldı. İsrail ordusu sınıra yakın bölgelerde yaşayan sakinlere sığınaklara inme çağrısında bulundu. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da saldırıyla ilgili, “Hedeflerimiz açık, eylemlerimiz ortada” açıklamasında bulundu.

NASRALLAH’IN ADAMI ÖLDÜRÜLDÜ

İsrail ordusu saldırıda Hizbullah’ın üst düzey askeri yetkilisi İbrahim Akil’i öldürdüğünü açıkladı. Hizbullah’ın özel operasyon kuvvetleri birimi ‘Rıdvan Gücü’nde yer alan İbrahim Akil ile başka yetkililerin de öldürüldüğü aktarıldı. Hizbullah ise Akil’in öldürüldüğüne dair herhangi bir yorum yapmadı. İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, Hizbullah lideri Hasan Nasrallah’a göndermede bulunarak, “İbrahim Akil, Nasrallah’a en yakın kişiydi” dedi. ABD tarafından ‘terörist’ olarak tanımlanan Akil, 1983 yılında Beyrut’taki ABD Büyükelçiliği’ne düzenlenen ve 63 kişinin ölümüne yol açan bombalı saldırının sorumlusu olan İslami Cihad Örgütü’nün başlıca üyelerinden biriydi. ABD Dışişleri Bakanlığı, Akil hakkında bilgi verenlere 7 milyon dolar ödül verileceğini geçtiğimiz yıl duyurmuştu.

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AUSTIN GİTMEKTEN VAZGEÇTİ

İsrail’in çağrı cihazı patlamalarının ardından yoğun hava saldırılarına başlaması, Lübnan’a yönelik kara operasyonunun yakın olduğu izlenimini verirken Amerikan Wall Street Journal (WSJ) gazetesi, bir savunma yetkilisine dayandırılan haberde, Lübnan’da çağrı cihazları ve telsizlerin patlatılmasının ardından, ABD Savunma Bakanlığı’nın izleniminin, İsrail’in Lübnan’a yönelik kara saldırıları yapmayı değerlendirdiği yönünde olduğunu aktardı. ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ve İsrailli mevkidaşı Gallant’ın geçen hafta 4 ayrı telefon görüşmesi yaptığı, bu görüşmelerde İsrail’in Washington’u söz konusu operasyon hakkında bilgilendirdiği öne sürüldü.

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BIDEN: EKİBİMİZ ÇALIŞIYOR

ABD Başkanı Joe Biden, Lübnan’a düzenlenen saldırının ardından ilk kez konuştu. Biden, “İsrail’in kuzeyindeki ve Lübnan’ın güneyindeki insanların evlerine güvenli bir şekilde geri dönebilmelerini sağlamak istiyoruz. Bütün ekibimiz bunu başarmak için istihbarat camiasıyla birlikte çalışıyor” dedi.

ASKERİ İSTİHBARAT PLANLAMIŞ: SİBER SALDIRININ MİMARI BİRİM 8200’DÜ

Lübnan genelinde Hizbullah üyelerinin elindeki çağrı cihazlarının patlamasına neden olan kitlesel saldırının teknik planlamasında İsrail ordusunun istihbarat departmanı Birim 8200’ün olduğu ortaya çıktı. Daha önce operasyonun İsrail’in dış istihbarat birimi Mossad tarafından yürütüldüğüne dair haberler çıkmıştı ancak Reuters’a konuşan bir güvenlik kaynağı, çağrı cihazlarına patlayıcıların yerleştirilmesi ve operasyonun planlanmasında askeri istihbaratın rol aldığını söyledi. İsrail yönetimi teyit etmese de daha önce birçok istihbarat operasyonuyla da ilişkilendirilen Birim 8200, çoğunlukla genç askerlerden seçilen ve istihbarat toplama araçları geliştiren bir departman.

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TEKNİK İNCELEME YAPILACAKTI

Öte yandan İsrail’in çok konuşulan siber saldırısıyla ilgili yeni detaylar da gelmeye devam ediyor. MENA’ya konuşan Lübnanlı güvenlik ve istihbarat kaynakları, Hizbullah’ın cihazlarla ilgili teknik bir soruşturma başlatmak üzere olduğunu ve bunu haber alan İsrail’in saldırıları planlanandan önce gerçekleştirdiğini kaydetti. Kaynaklar, son dönemde Hizbullah militanlarından cihazların 10 saat kadar dayanması gereken pillerinin 1 saat içinde tükendiği, aşırı ısındığı ve zaman zaman çalışmadığı yönünde çok fazla şikâyet gelmeye başladığı, bu nedenle grubun teknik soruşturma hazırlığında olduğu belirtildi.