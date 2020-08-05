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Dünya
AA - Fotoğraf: İHA
Haber Giriş: 05.08.2020 - 18:45,Son Güncelleme:

Önce rengi değişti, sonra ölümler başladı

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Önce rengi değişti, sonra ölümler başladı
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Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde meydana gelen balık ölümlerine ilişkin çalışma başlatıldı.

Lüleburgaz Deresi Taşköprü mevkisinde çok sayıda ölü balık olduğunu fark eden vatandaşlar, durumu Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne bildirdi. Müdürlük ekipleri balık ölümlerinin yaşandığı dere incelemede bulundu.

Bölgeye gelen Lüleburgaz Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri de çalışma yaptı.

Vatandaşlardan Mustafa Karakaya, AA muhabirine, bir süre önce derenin kırmızı renkte aktığını ileri sürerek, "Dere kenarına geldiğimizde yüzlerce balık ölüsü gördük. İrili ufaklı balıklar vardı. Ne zamandır buradalar bilmiyoruz." dedi.

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