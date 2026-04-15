Önce molotof sonra kurşun! Ünlü CEO'ya ikinci saldırı

Haberin Devamı

OpenAI CEO’su Sam Altman’ın San Francisco’daki evi, iki gün arayla iki ayrı saldırıyla gündemde. Cuma günü gerçekleşen ilk saldırıda bir kişinin Altman’ın evine molotofkokteyli attığı, ardından OpenAI merkezine giderek binayı yakmak ve içeridekilere zarar vermekle tehdit ettiği öne sürüldü. Amerikan basınına göre, Texas’tan geldiği belirtilen 20 yaşındaki Daniel Moreno Gama adlı saldırgan, olayın ardından gözaltına alındı. Gama hakkında cinayete teşebbüs, kundaklama ve patlayıcıyla bağlantılı suçlamalar gündeme geldi.

YAPAY ZEKÂ KARŞITLIĞI

İlk saldırıdan yalnızca iki gün sonra, pazar sabaha karşı Altman’ın evine bu kez bir araçtan ateş açıldı. Güvenlik kamerası görüntülerinde bir aracın evin önünde durduğu ve yolcu camından ateş edildiğinin görüldüğü belirtiliyor. Olayda yaralanan olmazken, Amanda Tom (25) ve Muhammed Tarık Hüseyin (23) adlı iki kişi gözaltına alındı ve üç silaha el koyuldu. Şüpheliler ilgili henüz detaylı bilgi açıklanmadı. Öte yandan ilk saldırıyla ilgili soruşturmada, şüphelinin üzerinde yapay zekâ (AI) karşıtı bir manifesto bulunduğu ve yapay zekânın insanlık için tehdit oluşturduğuna inandığı öne sürüldü. Ayrıca şüphelinin elinde yapay zekâ şirketlerinin CEO’ları, yönetim kurulu üyeleri ve yatırımcılarından oluşan bir hedef listesi bulunduğu iddia edildi.