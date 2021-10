Önce kendine aşık ediyor sonra... 74'lük kara dulun korkunç planı

Haberin Devamı

Isao Kakehi, 75 yaşındaydı ama sağlığı ve gücü yerindeydi. Üstelik âşık olmuştu.

Ülkesi Japonya'da oldukça popüler olan bir evlendirme ajansı aracılığıyla tanıştığı 67 yaşındaki Chisako isimli kadınla heyecan verici yeni bir ilişkiye başlamıştı.

2013'te tanışan çift, iki ay içinde evlendi, aynı eve taşındı ve Kyoto'nun Muko şehrinde ikinci baharlarını yaşamaya başladı.

Çok mutluydular, birlikte yeni yıl kutlamaları için pirinç kekleri yapıyorlardı. Ancak Isao Kakehi, yeni yılı göremedi. 28 Aralık günü hayata gözlerini yumdu.

Ölümünün perde arkasından ise gerilim filmlerini aratmayacak tüyler ürpertici gerçekler çıktı.

7 YILDA 4 CİNAYET

Bugün 74 yaşında olan Chisako Kakehi, Japonya'da "Kara Dul" olarak tanınıyor. Chisako hakkında, üç partnerini öldürüp birini de öldürmeye teşebbüs ettiği gerekçesiyle idam isteniyor.

Isao Kakehi'nin ölümünün ardından yapılan polis soruşturması sonucu Chisako, 2014 yılında gözaltına alındı.

Soruşturmanın derinleşmesiyle korkunç detaylar da ortaya çıktı. Chisako, cinayetlerine 2007 yılında 61 yaşındayken başlamış ve 7 yıl boyunca kimse kendisinden şüphelenmemişti.

Japonya için rekor sayılabilecek 3 yıllık yargı sürecinin ardından Chisako Kakehi, 2017 yılında idam cezasına çarptırıldı. Karar temyize gitti ancak geçtiğimiz haziran ayında Japonya yüksek mahkemesi de idam kararını onadı.

TEMYİZDEN DE İDAM KARARI ÇIKTI

Japonya devlet televizyonu NHK'nin haberine göre, Yargıç Yuriko Miyazaki, temyiz kararında, "Bir tanışma ajansı yoluyla yaşlı kurbanlarıyla tanışıyor, kendisine güven duymalarını sağladıktan sonra onları zehirliyordu. Bunlar taammüden ve güçlü bir öldürme isteğiyle işlenmiş acımasız suçlar" yorumunu yaptı.

Yıllardır Japonya'da gündemden düşmeyen bu dava hem tanışma sitelerindeki yaşı ileri kullanıcıların karşı karşıya olduğu tehlikeleri gösterdi, hem de 60'larında bir kadının neden bu yola sapmak zorunda kaldığının sorgulanmasına neden oldu.

Peki sıradan görünümlü bu yaşlı kadının söz konusu cinayetleri işlemesindeki sebep neydi? Chisako Kakehi, arkasında ölü aşıklar bırakıp hayatına devam ederken, işlediği cinayetler yıllar boyunca nasıl ortaya çıkmadı? İşte tüm detaylar...

2007'DEN ÖNCESİ NEREDEYSE HİÇ BİLİNMİYOR

Ülkesinde yıllardır manşetlerden düşmeyen bir kadın olmasına rağmen Chisako Kakehi'nin özel hayatı hakkında bilinen çok fazla şey bulunmuyor.

Japon yayın organlarından Asahi Shimbun'un mahkeme belgelerinden aktardığına göre, Chisako, Japonya'nın güneybatısında bulunan Saga prefektörlüğünde doğdu. İlk eşiyle 1969 yılında 23 yaşındayken evlenen Chisako, bu adamla 25 yıl evli kaldı. Chisako'nun ilk eşi 1994 yılında bir hastalık nedeniyle hayatını kaybetti. Kadın bir matbaada çalışıyordu.

Chisako'nun sonraki 13 yılda neler yaptığı çok bilinmiyor. Ta ki, cinayetlerin başladığı 2007 yılına kadar… O yıl Chisako, 78 yaşındaki Toshiaki Suehiro ile tanıştı ve bir ilişkiye başladı.

18 Aralık 2007 günü Kakehi, sevgilisi Suehiro ve onun çocuklarıyla öğle yemeği yemişti. Suehiro düzenli olarak gıda takviyeleri alıyordu. Sevgilisini öldürmeyi kafasına koyan Chisako, siyanür kapsüllerini Suehiro'ya gıda takviyesi diye verip yutturdu.

ÖLMEDİ AMA İYİLEŞMEDİ DE

Öğle yemeğinden sadece 15 dakika sonra, Suehiro bilinci kapalı bir halde sokak ortasında yere yığıldı. Hemen ambulans çağırıldı. Sağlık görevlileri olay yerine geldiğinde Suehiro, zorlukla nefes alıyordu ve neredeyse boğulmak üzereydi.

Chisako, Suehiro'yla birlikte ambulansa binip hastaneye de gitti. Ancak ambulans görevlilerine ve Suehiro'nun ailesine kendini sahte bir isimle "Hiraoka" olarak tanıttı. Hastanede doktorlar ilk müdahaleyi yaptıklarında Suehiro'nun iç asfiksi nedeniyle ölmek üzere olduğu sonucuna varıldı.

Suehiro ölmedi ancak vücudundaki birçok organda işlev bozuklukları ve görme kaybı ortaya çıktı. Yaklaşık 1,5 yıl daha yaşamaya devam eden Suehiro, 2009 yılında başka bir hastalık nedeniyle hayatını kaybetti.

Suehiro, Chisako'nun kurbanları arasında hayatta kalmayı başaran tek kişiydi. Kendisinden sonrakiler ise maalesef onun kadar şanslı olamadı.

MOTOSİKLETLE GİDERKEN BİLİNCİNİ KAYBETTİ

Masanori Honda, 71 yaşında olmasına karşın fiziksel olarak oldukça iyi bir durumdaydı. Diyabet hastalığını kontrol altına almayı başarmıştı. Sık sık spor kulüplerine gidiyor, bol bol egzersiz yapıyordu.

Aynı zamanda Chisako'ya da sırılsıklam aşıktı. İkilinin ne zaman ve nasıl tanıştıkları belli değildi ama 2011'in sonlarına doğru arkadaşlarına evlenme planı yaptıklarını söylemişlerdi.

İlkbahar geldi ve Chisako öldürücü hamlesini yaptı. 9 Mart 2012 günü çift bir mağazada buluştu. Mağaza çıkışı birbirlerinden ayrılıp farklı yerlere gittiler. Saat 17.00 sularında Honda motosikletinin üzerinde giderken bilincini kaybetti. İki saat kadar sonra hastanede doktorlar Honda'nın öldüğünü ilan etti.

Daha sonra elde edilen kanıtlar Chisako'nun ömrünün geri kalanını Honda'yla geçirme konusunda en ufak bir niyeti bile olmadığını ortaya koydu. O kadar ki, Honda'nın ölümünden 2 ay önce Ocak 2012'de Chisako bir ajans aracılığıyla çoktan başka erkeklere tanışıp görüşmeye başlamıştı bile...

YİNE GIDA TAKVİYELERİNİ KULLANDI

Honda'dan sonraki kurban ise Minoru Hioki'ydi. Hioki ömrünün son birkaç yılını yalnızlıkla ve nükseden bir akciğer kanseriyle boğuşarak geçirmişti. Ancak takvimler Temmuz 2013'ü gösterirken, kaderinin değişmeye başladığını düşünüyordu.

Radyasyon terapisi sayesinde vücudundaki kanserli hücreler neredeyse yok olmuştu, sağlığı son derece iyiydi. Üstelik 75 yaşında yeniden aşkı bulmuştu. Ama ne yazık ki başına geleceklerden habersizdi.

Hioki, Ağustos 2013'te Chisako'ya gönderdiği bir e-postada bağlılık yeminleri ederken "Sonsuza kadar birlikte olalım" diyordu. Çok iyi geçiniyorlar, sık sık birlikte yemek yiyorlar, geceyi birbirlerinin evlerinde geçiriyorlardı.

Aşk romanlarını hatırlatan bu hayat 20 Eylül günü sona erdi.

Hioki de tıpkı Chisako'nun ikinci eşi Suehiro gibi sık sık gıda takviyesi hapları alıyordu. Dolayısıyla kendisine siyanür hapı yutturmak çok kolaydı. Daha yemeklerini yeni bitirmişlerdi ki Hioki bilincini yitirdi. Ambulans geldiğinde boğulmak üzereydi ve zor nefes alıyordu.

Chisako, Hioki'nin çocukları olduğunu ve kanseri yendiğini biliyordu. Buna rağmen ambulans görevlilerine adamın kimsesi bulunmadığını ve son aşama akciğer kanseri olduğunu söyledi. Doktorlar canlandırma prosedürünü uygulamak istediklerinde ise onay vermedi. Sonuçta Hioki iki saat içinde hayata gözlerini yumdu.

İKİ AY SONRA YENİ SEVGİLİ BULUP EVLENDİ

Zaman ilerleyip kurbanlarının sayısı arttıkça Chisako'nun kendine güveni de artıyordu. Hioki'nin ölümünden sadece iki ay sonra Kasım 2013'ye bir sonraki hedefini bulmuş ve çoktan nikahı kıymıştı bile. O kişi Isao Kakehi'ydi.

Elbette, Isao Kakehi'nin dünyadan haberi yoktu. Yeniden yaşama sevinciyle dolmuştu. Yeni eşine gönderdiği e-postalarda ve mesajlarda, "İkinci baharımızın keyfini çıkarmak, uzun yıllar seninle birlikte olmak için elimden geleni yapacağım" diyordu.

Evlendikten sadece birkaç hafta sonra Kakehi, evinde Chisako'yla birlikte yemek yerken aniden kalbi durdu. Chisako hemen ambulans çağırdı ve Kakehi acilen hastaneye kaldırıldı ancak bir saat içinde öldü.

Kakehi'nin ölümü Chisako'nun geçmişine de biraz daha yakından bakılmasına neden oldu. Polisin başlattığı soruşturma kısa süre içinde kadının kurduğu tezgâhın ortaya çıkmasına neden oldu.

YILLARCA KİMSE ŞÜPHELENMEDİ BİLE

Peki Chisako'nun bu ani ölümlerde payı olup olmadığı neden o güne kadar kimsenin aklına gelmemişti? Çünkü Japonya'da otopsiler sadece cinayet şüphesi olan vakalarda uygulanıyor. Chisako'nun Kakehi'den önceki kurbanlarında kimse böyle bir şüphe taşımadığından otopsi de uygulanmamıştı.

Ancak Kakehi'nin ölümü bir otopsi yapılmasını gerektirecek kadar şüpheli bulundu. Yapılan incelemede adamın kalbinde, kanında ve midesinde öldürücü miktarlarda siyanür iyonları, ayrıca karın dokusunda aşınmalar tespit edildi.

Kakehi'nin ölümünden birkaç gün sonra evinde yapılan aramada da gıda takviyesi hapları ve boş kapsüller bulundu. Kanıtlar Chisako'nun kapsüllerin içini boşaltıp toz haline getirilmiş siyanürle doldurduğunu ve Kakehi'ye yutturduğunu gösteriyordu.

SİYANÜRÜ MATBAADAN GETİRİYORMUŞ

Ancak kesin kanıt Ağustos 2014'te ele geçirildi. Isao Kakehi'nin evinde bir arama yapan polisler, Chisako'nun dışarı attığı bir çiçeğin saksısına gömülü bir naylon poşet buldu. Poşette siyanür izlerine rastlandı.

Torbanın rengi ve içeriği, siyanürün aylardır burada gömülü olduğunu gösteriyordu. Aynı buzdolabı poşetinden Chisako'nun evinde de bulundu. Kadın bir matbaada çalıştığı için siyanüre kolaylıkla ulaşıp evine getirebiliyordu.

İki ay sonra polis Chisako'yu gözaltına aldı. Aylar süren soruşturmalar sonucunda kadın nihayet Honda, Hioki ve Suehiro'yu siyanür kapsülleriyle zehirlediğini itiraf etti.

KURBANLARI DÖRTTEN FAZLA DA OLABİLİR

Polis ayrıca Chisako'nun yukarıda adı geçenler dışında dört erkeğin daha ölümüyle bağlantılı olduğuna inanıyordu. Ancak savcılık, kanıt yetersizliği nedeniyle bu ölümleri iddianameye dahil etmedi.

Chisako'nun öldürdüğü adamların her biri farklı şehirlerde yaşıyor, farklı işlerde çalışıyordu. Birbirleriyle hiçbir bağlantıları yoktu. Tek ortak noktaları hatırı sayılır bir zenginliğe sahip olmalarıydı. Üstelik yaşları epey ileriydi ve bekardılar. Bu da onları Chisako için mükemmel bir hedef haline getiriyordu.

BORÇ CİNAYETİ Mİ?

Mahkeme kayıtlarına göre, Chisako'nun ilk cinayet teşebbüsünün altında bir borç davası yatıyordu. Alacaklı ise Suehiro'ydu. Kadının Suehiro'ya 48 milyon yen (yaklaşık 4 milyon TL) borcu vardı ve adamı öldürüp borçtan kurtulacağını düşünmüştü. Hatta Suehiro, Şubat 2008'de hayatını kaybettikten sonra, Chisako adamın çocuklarına bir mektup yazarak, "Babanıza olan borcumu başka bir adamdan kalan mirasla ödedim" demişti.

Suehiro'nun çocukları ise bu mektup nedeniyle şoke olmuştu zira ne Chisako'yu doğru düzgün tanıyorlardı ne de babalarının bu kadına böyle büyük bir borç verdiğinden haberleri vardı. Kadının adını bile bilmiyorlardı.

Chisako'ya daha fazla şey sormaya çalıştıklarında, kadın sessizce ortadan kayboldu. Suehiro'nun çocuklarının babalarının ölümü ve esrarengiz eşi hakkındaki soruları cevapsız kaldı.

KURBANLARINDAN MİLYONLARCA YEN SÖMÜRMÜŞ

Chisako'nun o dönemdeki mali durumunun ne olduğu net değil, parası olup olmadığı da bilinmiyor. Ancak mahkeme belgelerine göre, dördüncü kurban Isao Kakehi'yi öldürdüğü noktada kurbanlarından sömürdüğü paraların toplam meblağı, Chisako'nun bunları ihtiyaçtan ya da çaresizlikten yapmadığını net bir biçimde gösteriyor. Mahkemenin karar metninde, "Chisako Kakehi insan hayatını kendi para arzuları için açıkça hiçe saymıştır" deniyor.

Belgelere göre, Chisako Kakehi, Honda'dan 16 milyon yen (yaklaşık 1,3 milyon TL) para aldı. Diğer kurbanlarından ne kadar aldığı ise mahkeme belgelerinde belirtilmedi. Ancak Asahi Shimbun'un tahminine göre, kadının kurbanlarından miras, sigorta, değerli eşya ve diğer varlıklar şeklinde sömürdüğü toplam miktar 500 milyon yeni (yaklaşık 40 milyon TL) buluyor. Bazı kaynaklar bu meblağın 800 milyon yene (yaklaşık 64 milyon TL) kadar çıkabileceğine işaret ediyor.

JAPONYA'NIN TEK KARA DULU O DEĞİL

Chisako Kakehi'nin davasının medyada bu kadar ses getirmesi, ülkede çoğunlukla yaşlıları hedef alan aşk dolandırıcılıklarının da mercek altına alınmasına neden oldu.

Üstelik Japonya'nın tek kara dulu Chisako Kakehi de değil. 46 yaşındaki Kanae Kijima da 2009 yılında arkadaşlık siteleri üzerinden tanıştığı üç erkeği öldürdüğü ve cinayetlere intihar süsü verdiği gerekçesiyle idamla yargılandı. Asahi Shimbun, Kijima'nın cinayetleri işleme sebebinin de para olduğunu bildirdi. Kadın 100 günlük yargılanma sürecinin ardından 2012'de idama mahkûm edildi.

Chisako Kakehi ve Kanae Kijima kadar uç örnekler nadir görülüyor. Çoğu aşk dolandırıcılığı bu şekilde ölümle sonuçlanmıyor. Daha ziyade failler kurbanlarının cüzdanlarını boşalttıktan sonra bir anda sırra kadem basıyor.

HER YIL 100 KİŞİ BU TUZAĞA DÜŞÜYOR

Japonya'nın en çok kullanılan 10 arkadaşlık bulma uygulaması ile 600 civarındaki tanışma ve evlilik danışmanlığı şirketinin toplam kayıtlı kullanıcı sayısı 32 milyonun üzerinde. Bu kurumlar Japon Yaşam Tasarım Danışmanlığı Birliği'nden aldıkları sertifikalarla çalışıyor.

Aşk dolandırıcılıklarına uğrayanlara destek amacıyla kurulan Tokyo merkezli Japon Kişilik Bozukluğu ve Evlilik Yolsuzluğu Danışma Kuruluşu'na her yıl 100 kadar aşk dolandırıcılığı başvurusu yapılıyor.

Dolandırıcılar kurbanlarını ağlarına çoğu zaman evlenecek eş bulmak için kullanılan evlilik danışmanlığı şirketleri aracılığıyla düşürüyor. Kurbanlar genelde aileleri olmayan veya uzakta yaşayan yalnız dullar ya da boşanmış kişiler oluyor. Kurbanların bir diğer ortak özelliği de profillerinde gelir durumlarının iyi olduğunu belirtmiş olmaları.

Dolandırıcılar kurbanlarından pahalı hediyeler ve diğer maddi taleplerde bulunuyor. Verecek paraları kalmayan kurbanlar, bazen sahte sevgililerinin taleplerini karşılayabilmek için tefecilerden borç alacak hale geliyor.

ZENGİN OLDUKTAN SONRA ÖLDÜRMEYE NEDEN DEVAM ETTİ?

Chisako Kakehi'nin milyonlarca yen para sahibi olduktan sonra bile kurbanlarını öldürmeye devam etmesinin ardındaki sebep netleşmiş değil. Mahkemenin kararında Chisako'nun kurbanlarının güvenini ve birlikte bir gelecek inşa etme umutlarını kötüye kullandığı, cinayetleri bu sayede işlediği belirtildi. Kadının suçlarını itiraf ederken kurbanların ailelerinden özür dilememesi de kararda "samimi bir pişmanlık yoksunluğu" olarak nitelendirildi.

Ancak Chisako'nun avukatları durumun daha farklı olduğunu savundu. Avukatların savunmasına göre, kadının ifadesindeki tutarsızlıklar ile suçunu önce itiraf edip ardından bu itirafı geri alması, Chisako'nun demans hastası olduğuna ve zorla itiraf ettirildiğine işaret ediyor.

Bu savunma mahkeme nezdinde pek kabul görmedi ve temyizden de idam kararı çıktı. İnfaz tarihi henüz belli değil. Japonya yasaları cezanın verilmesinden sonraki 6 ay içinde infazın gerçekleşmesini öngörüyor ancak uzmanlar temyiz girişimleri nedeniyle bu kuralın çok nadir uygulandığını belirtiyor.

CNN'in haberine görüş vermeyen avukatların yeniden yargılanma başvurusu yapıp yapmayacakları belli değil. Bunun dışında hayatta kalma şansı olmayan Chisako geçmişte medyaya ve kamuoyuna neredeyse hiç konuşmadı.

'PİŞMANLIĞINIZ ÖLÜLERE ULAŞMAZ'

Mahkemede verdiği ifadelerde de bir gün "Ben masumum" diyor ertesi gün işlediği suçları açık açık anlatıyordu. Duruşmalar esnasında zaman zaman kafası karışık ve yorgun bir portre çiziyordu. 2014'te gözaltına alındıktan sonra saçları beyazladı ve kulağı ağır işitmeye başladı.

Avukatlarının demans iddiaları ve öldürdüğü öne sürülen ama iddianamede yer almayan diğer dört erkek de hesaba katıldığında, gerçekte neler olduğunu tam olarak bilmek mümkün değil. Chisako'nun 60'ından sonra neden sevgililerini öldürmeye başladığı da halen bir muamma.

2019 yılında Japon gazetelerinden Yomiuri Shimbun'a verdiği röportajda söylediği şu sözler ise Chisako'nun kendisini bekleyen kadere teslim olduğunu gösteriyor: "Üzerine uzun uzun düşünseniz bile günahlarınız affolmaz. Pişmanlığınız ölülere ulaşmaz."

CNN International'ın "The 74-year-old 'Black Widow' killer who murdered her lovers with cyanide" başlıklı haberinden derlenmiştir.