Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERDünya Haberleri

Önce Karadeniz sonra Baltık Denizi... Havada tehlikeli yakınlaşma! Rusya'dan ilk görüntü geldi

Güncelleme Tarihi:

#Rusya#ABD#Dünya
Önce Karadeniz sonra Baltık Denizi... Havada tehlikeli yakınlaşma Rusyadan ilk görüntü geldi
Oluşturulma Tarihi: Mart 21, 2023 14:47

Amerikan ordusunun, bir insansız hava aracının Rus savaş uçaklarının müdahalesi sonrası Karadeniz'e düştüğünü açıklamasının yankıları sürerken krizin ikinci perdesi Baltık Denizi'nde yaşandı.

Haberin Devamı

Rusya’ya ait Su-27 savaş uçağının önleme yaptığı sırada çarptığı ABD’ye ait MQ-9 Reaper tipi insansız hava aracı (İHA) Karadeniz’e düştü.

ABD Rusya ilişkilerinin bir kez daha gerilmesine nenden olan kaza sonrası iki taraf birbirini suçlarken krizin ikinci perdesi Baltık Denizi'nde yaşandı.

Rus SU-35 savaş uçağı, Amerikan Reaper insansız hava aracının düşürülmesinden günler sonra Baltık Denizi üzerinde iki ABD B-52 nükleer bombardıman uçağına önleme yaptı.

Önce Karadeniz sonra Baltık Denizi... Havada tehlikeli yakınlaşma Rusyadan ilk görüntü geldi

Rusya Savunma Bakanlığı önleme görevini yerine getiren savaş uçağının ABD uçaklarının bölgeden uzaklaşmasının ardından üsse döndüğünü duyurdu.

Rus merkezli Telegram uygulaması üzerinden yapılan yazılı açıklamada '20 Mart'ta Baltık Denizi üzerinde görev yapan Batı askeri bölgesinin hava savunma kuvvetleri Rusya Federasyonu sınırı yönünde uçan iki hava hedefi tespit etti' denildi.

Haberin Devamı

Hedeflerin ABD Hava Kuvvetleri B52H stratejik bombardıman uçakları olduğu belirtildi.

Gözden KaçmasınRus bombardıman uçaklarından 7 saatlik uçuşRus bombardıman uçaklarından 7 saatlik uçuşHaberi görüntüle

Bakanlık, Su-35'in uçuşunun uluslararası hava sahası kullanımına ilişkin kurallara uygun olduğunu söyledi.

Açıklamada, 'Rusya Federasyonu devlet sınırının ihlaline izin verilmedi' denildi.

Su-35'ten çekildiği iddia edilen görüntüler bu bilgiyi doğruladı. Yakın mesafeden çekilen videoda, iki Amerikan uçağından birinin bulutların üzerinde süzüldüğü görülüyor.

Rus bombardıman uçaklarından 7 saatlik uçuş
daha fazla video içinRus bombardıman uçaklarından 7 saatlik uçuş

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Rusya#ABD#Dünya

BAKMADAN GEÇME!

James Bond filmlerini gerçeğe çeviren suikast Bütün oklar onu gösteriyordu ama serbest kaldı... Dünyanın en yalnız insanı olmakla cezalandırılmıştı

James Bond filmlerini gerçeğe çeviren suikast! Bütün oklar onu gösteriyordu ama serbest kaldı... 'Dünyanın en yalnız insanı olmakla cezalandırılmıştı'

#Georgi Markov
Çocuğunun fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşanlar bu 5 tehlikeye dikkat Durumun ciddiyetine göre velayetin kaldırılmasına kadar gidebilir

Çocuğunun fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşanlar bu 5 tehlikeye dikkat! 'Durumun ciddiyetine göre velayetin kaldırılmasına kadar gidebilir'

#Çocuk Hakları
BİR SORUDAN FAZLASI | Bu misafirler ne zaman gidecek

BİR SORUDAN FAZLASI | Bu misafirler ne zaman gidecek?

#Misafir