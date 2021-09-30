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Önce füze denemesi sonra barış sinyali... Kim Jong-un'dan Güney Kore'ye zeytin dalı!

#Kuzey Kore#Kim Jong-Un#Güney Kore
Önce füze denemesi sonra barış sinyali... Kim Jong-undan Güney Koreye zeytin dalı

Son bir ayda üç kez füze denemesi gerçekleştiren Kuzey Kore'den 'düşman kardeş'i Güney Kore'ye zeytin dalı geldi. Ülkenin lideri Kim Jong-un Kore'ler arası iletişim hattının ekim ayı başında açılacağını duyururken şart koşmaktan da geri durmadı.

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Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Koreler arası iletişim hatlarının ekim başlarında yeniden açılacağını duyurdu.

Yonhap'ın haberine göre Kim, Kuzey Kore Yüksek Halk Meclisinin ikinci gün oturumunda yaptığı konuşmada, Güney Kore ile ilişkilere dair değerlendirmelerde bulundu.

Kim, ekim başında yeniden açılacak iletişim hatlarının taraflar arasında gerginleşen ilişkilerin geliştirilmesi için yapıldığı ve ilişkilerin geleceğinin Seul yönetimine bağlı olduğunu belirtti.

İki ülke arasındaki ilişkilerin düzeltilmesinin bölgede kalıcı barışın sağlanması ve savaş sonrası çıkmazdan ivedilikle kurtulma amacı güttüğünü vurgulayan Kim, Güney Kore'ye zarar verme amacında olmadıklarını ve Seul yönetiminin de kendilerinden zarar görme ve bunu caydırmaya yönelik düşüncelerinden vazgeçmesi gerektiğini söyledi.

Kim ayrıca ABD'nin kendilerine yönelik düşmanca politikasının Joe Biden yönetiminin göreve başlamasından bu yana hiç değişmediği ve ön koşulsuz görüşme yapma teklifinin "(ABD'nin) Düşmanca eylemlerini gizlemek için küçük bir numara" olduğu değerlendirmesinde bulundu.

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Önce füze denemesi sonra barış sinyali... Kim Jong-undan Güney Koreye zeytin dalı

ABD Dışişleri Bakanlığından bir sözcü ise Kuzey Kore'ye verdiği yanıtta, "ABD'nin Kuzey Kore'ye düşmanca bir niyeti yoktur. Onlarla koşulsuz görüşmeye hazırız. Çağrımıza olumlu cevap vermesini bekliyoruz." ifadesini kullandı.

Kuzey Kore ve ABD arasında nükleer müzakerelerinin Ekim 2019'da kesilmesinden dolayı çıkmaza giren Koreler arası ilişkiler, Kuzey tarafının irtibat bürolarını havaya uçurmasının ardından durma noktasına gelmişti.

Son dakika: Kuzey Kore yeni tip hipersonik füze denemesi yaptığını duyurdu

Son dakika: Kuzey Kore yeni tip hipersonik füze denemesi yaptığını duyurdu

Güney Kore Cumhurbaşkanı Moon Jae-in, Birleşmiş Milletler (BM) 76. Genel Kurulunda, bölgede barışın yeniden tesis edilmesi için Kore Savaşı'nın sona erdiğine dair resmi bir açıklama yapılması çağrısında bulunmuştu.

Kim'in mesajları, kız kardeşi Kim Yo-jong'un geçen hafta yaptığı açıklamalarla paralellik taşıyor.

Kim Yo-jong,"düşmanca politikalarına son verdiği takdirde" Güney Kore ile yeniden müzakere yapabileceklerini söylemiş, Güney Kore'den gelen müzakerelere başlama tekliflerine olumlu yaklaşmıştı.

FÜZE DENEMELERİ VE TATBİKATLAR

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Güney Kore bu ayın başlarında, Kuzey Kore'nin son füze denemesinden sadece birkaç saat sonra denizaltıdan fırlatılan ilk nükleer füze denemesini yaptı.

Kuzey Kore sık sık Güney Kore'nin ABD ile her yıl askeri tatbikatlar yapmasını eleştiriyor.

İki ülke arasındaki ilişkilerde, 2019 yılında, ABD Başkanı Donald Trump ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-un arasındaki Pyongyang'ın nükleer silahlarından vazgeçmesi müzakerelerinin tıkanmasından bu yana olumlu bir gelişme olmadı.

Önce füze denemesi sonra barış sinyali... Kim Jong-undan Güney Koreye zeytin dalı

Kuzey ile diyaloğu başkanlığının en önemli önceliği haline getiren Güney Kore lideri Moon, savaşın resmen son bulduğunun ilan edilmesinin Kuzey'i nükleer silahsızlanmaya teşvik edeceğini söylemişti.

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Kuzey Kore ise öncelikle ülke ekonomisini felce uğratan yaptırımlara son verilmesi çağrısı yapmıştı.

Buna karşılık ABD de defalarca yaptırımların kaldırılması için önce Kuzey Kore'nin nükleer silahlarından vazgeçmesini şart koşmuştu.

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#Kuzey Kore#Kim Jong-Un#Güney Kore